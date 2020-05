Vitesse aast op Fortuna-middenvelder Diemers: 'Mooie club'

Diemers is nog contractspeler bij Fortuna Sittard, waar hij de afgelopen twee seizoenen prima cijfers overlegde. De sierlijke middenvelder ligt nog vast tot de zomer van 2021. Voor circa één miljoen euro mag hij naar verluidt vertrekken uit Limburg.

Subtop

'Ik wil graag weg en dat weet de club ook', zegt de 26-jarige voetballer. 'Ik denk dat ik nog weer een stap hogerop kan en mee kan in de subtop van de eredivisie. Bij FC Utrecht heb ik in het verleden door verschillende omstandigheden niet bewezen wat ik kan. Via een omweg hoop ik nu weer op een nieuwe kans in de subtop.'

Uitstekende statistieken

Diemers doelt met de omweg onder meer op zijn periode bij De Graafschap, waarmee hij promoveerde. Daarna streek hij neer bij Fortuna Sittard. Daar was hij de afgelopen jaren met uitstekende statistieken de opvallendste speler. Dit seizoen kwam hij tot zeven goals en zes assists in 26 wedstrijden. Prestaties die hebben geleid tot interesse van FC Groningen en Vitesse.

Gevraagd naar die laatste club is Diemers enthousiast en geeft hij de interesse ook toe. 'Vitesse is absoluut een mooie club. De belangstelling is inderdaad concreet, heb ik van mijn zaakwaarnemer begrepen, maar door corona staat alles nu stil', zegt hij desgevraagd.

Pas op de plaats

Vitesse kampt, net als veel andere profclubs, met de gevolgen van de huidige crisis en moet zelfs rekening houden met een miljoenenverlies. Gevolg is dat de Arnhemse club ook op de spelersmarkt een pas op de plaats moet maken en voorlopig waarschijnlijk geen fikse transfersommen kan betalen. Veel is daarbij afhankelijk van de steenrijke eigenaar van Vitesse, Valery Oyf.

Diemers in actie tegen Feyenoord (Foto: ANP)

Sfeer proeven

De interesse in Diemers is er echter nog altijd. Sterker nog, de Arnhemse club zou hem dolgraag inlijven. Een concreet gesprek is er echter nog niet geweest. Vitesse moet daarvoor toestemming eerst vragen aan Fortuna. Informeel contact was er al wel. Diemers: 'Via een bevriende sponsor van Vitesse ben ik uitgenodigd om de wedstrijd tegen Ajax te bekijken. Dat was net na de winterstop en ik ben toen in Arnhem geweest. Om sfeer te proeven, vooral. Ik kreeg een goed gevoel, maar een gesprek is er niet geweest.'

Vitesse heeft voor Diemers een vrije rol op het middenveld in gedachten. Naar verluidt hebben beleidsbepalers van Vitesse al even kort met hem gesproken rond de wedstrijd tegen Ajax. Diemers wil daar zelf niets over zeggen.

Geen bod Vitesse

Ook FC Groningen is concreet in de markt voor de aanvallende middenvelder, maar hikt vooralsnog tegen de (hoge) vraagprijs aan die Fortuna verlangt. Twee aanbiedingen zijn inmiddels door de Limburgers afgeslagen en kwamen (nog) niet in de buurt van de gevraagde 1 miljoen euro. Vitesse deed nog geen concreet bod richting de directie van de Limburgse eredivisieclub. FC Groningen lijkt dan ook het meest serieus.

Kindje

Diemers: 'Ik sta ook absoluut open voor FC Groningen. Het voordeel is ook dat die club dichtbij Leeuwarden is. Dan zouden we daar eventueel weer kunnen wonen. Ik wil sowieso graag in Nederland blijven. Ook met het oog op ons pas geboren kindje. Het is me veel waard dat mijn ouders hem kunnen zien opgroeien.'