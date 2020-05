Het eerste bevrijdingsfestival ooit in Brummen, dankzij het coronavirus

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Hilger is event-organisator en hij heeft ieder jaar een evenement in augustus of september in Eerbeek. Door de corona gaat dat dit jaar niet door. 'Ik zat hierover met de gemeente in overleg', vertelt Hilger. 'We vonden het heel jammer dat voor dit jaar dan alles zomaar zou overwaaien. Toen kwam ik op het idee om dan online iets te doen met een bevrijdingsfestival bij het vieren van 75 jaar vrijheid.'

Professionele aanpak

De gemeente vond het een goed idee en na overleg met de veiligheidsregio gaf deze uiteindelijk ook toestemming. De provincie zegde financiële steun toe. Dat geld is nodig omdat het professioneel aangepakt gaat worden.

Er wordt opgetreden in twee horecagelegenheden, De Heideroos in Eerbeek en de Vroolijke Frans bij Brummen. Op beide locaties worden de optredens met vier camera's vastgelegd en op beide plekken is een regisseur aanwezig.

De stream van de optredens is op verschillende Facebook-pagina's te volgen, waaronder die van de horecagelegenheden zelf en van de ondernemersvereniging Eerbeek.