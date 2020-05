Kinderen sporten weer in Doetinchem

'Ik denk dat het heel belangrijk is voor kinderen', vertelt Manon Zwakenberg van Sportservice Doetinchem, een van de organisatoren achter de instuif. 'Enerzijds de beweging die ze krijgen, maar ook om met vriendjes en vriendinnetjes in contact te zijn. Het even weer naar buiten gaan, het ergens naartoe kunnen zorgt voor meer vrijheid en vooral veel plezier denk ik.' Kinderen konden bij de atletiekvereniging onder meer een estafette doen en door het bos lopen. De jongeren zaten al langere tijd stil en dat vonden ze maar niks. 'Ja, saai', vertelt een van de deelnemers. 'Normaal ga je gewoon sporten, maar dat kon opeens niet meer.'



Maar om te kunnen blijven sporten, moeten zowel de jeugd als hun ouders zich houden aan de door het RIVM opgestelde maatregelen. Zo is er in Doetinchem een factsheet verspreid waar mensen rekening mee moeten houden. 'Over het algemeen wordt er goed mee omgegaan', denkt Zwakenberg. 'Ouders en kinderen zijn blij dat er weer gesport mag worden, daarbij nemen ze de maatregelen in acht. Ze weten dat dit de enige manier is dat er weer gesport kan worden.'



Andere doelgroepen

Het plezier spatte er vrijdagochtend vanaf en dat zorgt ervoor dat de medewerkers van Sportservice Doetinchem niet kunnen wachten om ook weer met doelgroepen van boven de achttien jaar aan de gang te gaan. Toch moeten daar vooralsnog andere oplossingen voor worden gezocht. 'Iedereen wil het liefst zo snel mogelijk aan de slag, maar we hebben geen keuze', zegt Zwakenberg, die overlegt met verenigingen over wat wel mogelijk is. 'We moeten vooral creatief zijn over hoe we ze wel in beweging kunnen krijgen.'