Sturing spreekt van 'overbruggingsperiode' in opmaat naar nieuw seizoen

door Richard van der Made

Achter gesloten deuren zonder de aanwezigheid van pers en publiek stapt Sturing met in zijn kielzog plukjes spelers maandagochtend weer het veld op. 'Topsporters zijn het gewend iedere dag te trainen. Dit is een enorme opluchting voor iedereen. Al zal het ook behelpen zijn, want dit valt natuurlijk niet mee in een sport als voetbal.'

Schieten op goal

De richtlijnen van het RIVM moeten strikt worden opgevolgd. 'Echt voetballen kun je het natuurlijk niet noemen', weet Sturing. 'Een partijspel en specifieke vormen met contact zijn niet mogelijk. Dat heb je te accepteren en daar moet je rekening mee houden. We zullen creatief moeten zijn. Natuurlijk werken we aan conditie en verder is het veel passen, trappen en op doel schieten. Bij het schieten staat er volle kracht op het lichaam en dat hebben ze lang niet gedaan. Je zal het dus allemaal langzaam weer moeten opbouwen.'

Verantwoordelijkheid

Stapsgewijs hoopt Sturing de spelers weer fitter te krijgen, maar voorzichtigheid en vooral de gezondheid staat voorop. 'Dat laatste blijft natuurlijk het allerbelangrijkste en veel belangrijker dan voetbal. We gaan dan ook secuur te werk. Als trainer heb ik ook een verantwoordelijkheid. Ik zie dit als een overbruggingsperiode. In de planning is alles onzeker, maar het gat naar het nieuwe seizoen moet niet te groot worden en in juni hebben de spelers normaal gesproken ook nog de vaste vakantieperiode.'

Mentaal zwaar

Sturing onderhield de afgelopen weken uiteraard veel contact met zijn spelers, die nu al bijna zeven weken een individueel programma vanuit huis volgen. De buitenlandse spelers mochten niet terug naar hun familie, maar zaten in appartementen in Oosterbeek of Arnhem.

'We hebben er bewust voor gekozen de spelers hier te laten, omdat er ook veel onzeker was. De KNVB had namelijk de intentie de competitie af te maken. En dan was het maar de vraag of je de spelers op tijd terug had kunnen halen. Natuurlijk, voor de buitenlandse jongens is het mentaal een zware tijd. Je zit alleen, terwijl je liever bij je familie in je eigen land bent. Ik heb af en toe gebeld of via de app contact gezocht. Aan de andere kant zijn het ook profs en worden ze er voor betaald', zegt Sturing.

De oud-international, al meer dan 25 jaar aan Vitesse verbonden, maakte de afgelopen weken thuis in Eerbeek trainingsschema's en bekeek ook veel voetbalbeelden van tegenstanders die er uiteindelijk niet kwamen. 'En ik heb veel gesport', lacht Sturing. 'Maar ook ik ben blij dat we nu weer kunnen trainen. Dat is alweer een stap vooruit en het is heerlijk om weer op dat veld te staan.'

Blokken van zes

De coach, van wie nog onduidelijk is hoe zijn toekomst eruit ziet bij Vitesse, legt uit hoe hij de komende dagen te werk gaat. 'We beginnen maandagochtend met zes spelers. In de middag is er weer een groep van zes. Dinsdag doen we dat opnieuw met twaalf andere spelers in twee blokken. Per groep zijn er steeds twee trainers en een fysiotherapeut aanwezig. Woensdag mag Raymond van der Gouw met de keepers aan het werk. En hopelijk kunnen we dan vanaf volgende week weer wat verder uitbreiden. Eerst maar eens kijken hoe dit bevalt.'