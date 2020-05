Instinct drijft 'moordlustige' wolf door Rivierengebied

Donderdagochtend werden er wéér dode schapen in een weiland aangetroffen op landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Vijf dit keer. Opvallend is dat het dier veel schapen voor dood achterlaat. Jachtopziener Arjan van Wingerden van het landgoed hoort veel ongeruste geluiden van boeren die grond pachten.

Rondzwervende wolf

Het gedrag past bij een jonge rondzwervende wolf die rustig wil eten, zegt Wolven in Nederland. Als dat niet kan, doodt hij de schapen die rondom het eerste slachtoffer blijven staan totdat er rust is. Het is instinct, zo kan de wolf rustig eten.

Volgens Wolven in Nederland zijn er de afgelopen maanden twee tot drie wolven in het Rivierengebied geweest. 'Het Rivierengebied lijkt vooral een gebied waar wolven doorheen trekken. Toch heeft één wolf zich daar gevestigd. Boeren doen er goed aan hun schapen te beschermen.'

Eind maart werden er al dode schapen gevonden in een weiland in Culemborg van Roel en Marleen Verkuijl. Inmiddels is uit DNA-onderzoek gebleken dat het daar echt om een wolf gaat. Er werden zestien schapen gebeten. Vijf dieren waren meteen dood en elf raakten er gewond.

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder:



Subsidie voor schade

Roel Verkuijl spreekt van een 'moordlustige wolf'. 'Bij mij is niks gegeten, alleen maar gemoord', zegt hij. Verkuijl is boos op de provincie omdat hij en andere boeren die slachtoffer worden van de wolf, geen subsidie kunnen krijgen. 'Het gaat hier namelijk niet om een gevestigde wolf, maar om een trekkende wolf. Het dier is nog geen half jaar hier. Dus je krijgt nog geen subsidie.'

Wolven in Nederland pleit daarom voor extra maatregelen die boeren moeten helpen hun vee en bezittingen te beschermen tegen wolven.

Zie ook: Ons dossier over de wolf in Gelderland