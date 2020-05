Boeren brengen mega-ode aan 75 jaar vrijheid in weiland

Bekijk de ode in Mariënvelde. De tekst gaat daaronder verder.

De trekkers vormen samen de woorden '75 jaar vrijheid', met daaronder het symbool voor de vrijheid. Volgens een melkveehouder uit Borculo is de actie meer dan geslaagd. '75 jaar vrijheid is geweldig en dat moeten we enorm waarderen, vandaar dit symbool. Daarnaast zit vrijheid ook echt in ons boerenbloed en die is de laatste tijd behoorlijk in het geding met alle beperkingen en maatregelen voor de agrarische sector. Wij laten nu zien dat wij zeer gehecht zijn aan vrijheid.'

Zie ook: Honderden boeren bijeen voor 'sympathieke actie' in Mariënvelde

De actie was een paar dagen eerder nog verboden door de gemeente Lochem, maar desondanks kwamen de boeren toch massaal het weiland aan de Beenekussteeg opgereden. De voorwaarde vanuit de organisatie was helder: iedereen moest in de trekker blijven zodra deze stond geparkeerd. Toch stapte een groot deel van de bestuurders uit hun trekker om, op anderhalve meter afstand, een praatje met elkaar te maken.

'Handhaven heeft geen zin'

De politie wist tot kort voor de actie niet waar deze zou plaatsvinden dus kon het verbod niet handhaven. De aanwezige wijkagent sommeerde de boeren wel in hun trekkers te blijven. 'Handhaven heeft nu geen zin, want 200 trekkers wegsturen heeft grote gevolgen voor de openbare orde. Wel volgt er nog een evaluatie tussen de betrokken partijen', zei hij.

De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt. De eigenaar van het terrein, Thijs Wieggers, kan volgens een woordvoerder verantwoordelijk worden gehouden voor de bijeenkomst, omdat hij zijn grond ter beschikking heeft gesteld. Of het ook tot een boete komt, is aan het Openbaar Ministerie.

Zie ook: Sympathiek, maar toch verboden: actie boeren in Mariënvelde levert proces-verbaal op