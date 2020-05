Vogelgeluiden opnemen gaat beter dan ooit dankzij de coronastilte

Wie vogelgeluiden verzamelt, wil natuurlijk niet het geraas van een vliegtuig of vrachtwagen in zijn opname horen. In deze tijd van corona is van dat laatste veel minder sprake. Minder wegverkeer, minder mensen en zeker minder vliegtuigen: Joost van Bruggen uit Arnhem neemt het ervan.

Gewapend met verrekijker, richtmicrofoon en opnameapparaat loopt Joost door de regen het Deelerwoud in. Automatisch registreren zijn oren de verschillende vogels die te horen zijn. 'Raaf, boomklever, vink, koolmees, bonte vliegenvanger, specht.'

De mond van de verslaggever valt open van verbazing: met een ongelooflijke precisie en snelheid weet Joost feilloos op te noemen wat voor een gemiddelde wandelaar alleen maar 'vogelgeluidjes' zijn.

Verslaggever Marc Loeven sprak met Joost van Bruggen. De tekst gaat verder onder het fragment:

Van kleins af aan

Eigenlijk was Joost al vanaf kleins af aan geïnteresseerd in vogels. De doorbraak kwam toen hij als vijftienjarige een groepje ransuilen ontdekte. 'De krant schreef er over en mensen stuurden me brieven en ansichtkaarten of ze een keertje met me mee mochten. Was ik best trots op.'

'Vogels zijn leuk', vindt Joost. 'Het zit in de mens om te verzamelen. En wat is er mooier dan jagen op geluiden? Zoveel verschillende vogels die bijna allemaal meerdere geluiden hebben; prachtig. Beter dan gaan crossen op een motor of gaan racen op het circuit van Zandvoort. Vogelgeluiden verzamelen is braaf, je doet er niemand kwaad mee.'

Stiller

Door de coronamaatregelen is het een stuk stiller in het bos, heeft Joost gemerkt. 'Er zijn vooral minder vliegtuigen. Sommige vogels kan ik nu op een paar honderd meter afstand horen. Soms wel het dubbele van vóór de corona. Prachtig schoon geluid.'

Het liefst gaat Joost in de ochtend op pad, net als het licht wordt. Dan zijn de vogels het luidruchtigst: 'Je hebt dan de hele wereld voor jezelf.'