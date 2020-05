De burgemeester van Heerde was heel ziek, maar maakt zich vooral zorgen om haar inwoners

Een kast vol kaarten met beterschapswensen voor de eerste inwoner van Heerde. Koops (50) is er dankbaar voor. Ze heeft zich een paar weken echt heel ziek gevoeld. ‘En dat was voor het eerst sinds mijn dertiende', zegt ze.

Op de bijeenkomst over Lelystad Airport van 10 maart voelt ze zich nog goed. De dag erna begint ze klachten te krijgen. Koorts, spierpijn, geen eetlust meer. 'En dat is uitzonderlijk bij mij’. Ze gooit het op een griepje en werkt door, ook wanneer ze hoge koorts krijgt: ‘Als je thuiswerkt kan dat gewoon, dan kan je toch niemand besmetten.’

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dat doorwerken typeert haar, maar op een gegeven moment moet de burgemeester zich ziekmelden. Samen met haar partner en kinderen in de basisschoolleeftijd gaan ze in thuisquarantaine.

Begrafenisstoeten langs het raam

Op dat moment sterven de eerste Heerdenaren aan corona. Het dorp blijkt een brandhaard. ‘Ik lag hier op de bank en zag de begrafenisstoeten door het raam voorbij trekken.’ Liever praat ze niet meer over hoe ziek ze was, ze wil vooruitkijken. En stilstaan bij het verdriet van haar inwoners. Heftig was het wel. ‘Mijn kinderen hebben geen vader meer, ik had dus besloten dat ik niet naar het ziekenhuis wilde, dat kon ik mijn kinderen niet aandoen.’

Even is ze bang dat ze zo ziek wordt dat ze haar partner zegt dat hij 112 moet bellen als ze wegzakt, maar de dag daarna knapt ze op. Stapje voor stapje wordt ze weer de oude, al is het herstel pittig.

Bewegingsvrijheid voor jonge kinderen

Haar eigen jonge kinderen mogen sinds deze week weer sporten en buitenspelen met vriendjes en vriendinnetjes. Ze krijgen weer wat bewegingsruimte. Over twee weken mogen ze naar school. ‘Heel fijn, maar het is natuurlijk heel jammer voor de jeugd', zegt Koops. 'Zij zitten opeens thuis. Hun leven is buiten. Op school, sporten, uitgaan. Opeens zit je thuis en mag je niks. Aan die doelgroep moeten we echt meer aandacht besteden.’

‘Wat we hebben geleerd in deze crisis, is dat contact met de ander van vitaal belang is. Dat levende contact praat zoveel makkelijker, we hebben behoefte om elkaar aan te raken. Dat zie je aan de oudere mensen in verzorgingstehuizen en 70-plussers, die het contact met hun naasten zo verschrikkelijk missen.’

Nadenken over psychosociale opvang

Koops' belangrijkste taak op dit moment is meedenken over de anderhalvemetersamenleving in Heerde. Samen met scholen, kerken en sportclubs, maar ook op haar eigen gemeentehuis. ‘We denken ook na over psychosociale opvang: wanneer kunnen we herdenkingsdiensten gaan houden, waar inwoners die een naaste hebben verloren zoveel behoefte aan hebben?’ Al heeft ze het antwoord zelf ook nog niet: ‘Voorlopig moeten we nog heel voorzichtig zijn.’

Het interview met Jacqueline Koops komt uitgebreid aan bod in een documentaire die Omroep Gelderland nu aan het maken is over Heerde en corona. Eind mei wordt deze uitgezonden.