Sympathiek, maar toch verboden: actie boeren in Mariënvelde levert proces-verbaal op

De boeren kwamen donderdagavond massaal samen in Mariënvelde voor een 'sympathieke actie', die op Bevrijdingsdag wordt onthuld. Er zouden ongeveer driehonderd boeren met tweehonderd trekkers aan mee hebben gedaan.

Volgens burgemeester Annette Bronsvoort sommeerde de politie de boeren de actie te staken, omdat het in strijd is met de noodverordening die geldt vanwege de coronacrisis. Ook een woordvoerder van de politie zegt dat na contact met de burgemeester en veiligheidsregio is besloten dat de actie niet door kon gaan. 'Dat is meegedeeld, waarna ze rustig zijn vertrokken', stelt hij.

'Fake news', laten meerdere boeren aan Omroep Gelderland weten. 'Er was één politieagent en die deed helemaal niks. Hij keek er alleen op toe of we wel anderhalve meter afstand hielden', zegt één van hen. De boeren vinden dat ze niets verkeerd hebben gedaan, omdat ze zich aan die afstandsregel hielden.

'Handhaven niet mogelijk'

Ook organisator Albert Markerink zegt dat de boeren op eigen initiatief vertrokken, toen hun actie was afgelopen. 'We zijn niet door de politie weggestuurd', stelt hij. De wijkagent liet donderdagavond op het terrein al weten dat handhaven niet mogelijk was. 'Ik kan niet tweehonderd trekkers wegsturen', zei hij.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De burgemeester gaat vrijdag desgevraagd niet in op de boeren nu zijn weggestuurd of niet. 'Je kunt allerlei vragen stellen over het verloop van de actie en ieders rol daarin. Waar het mij om gaat is dat deze actie, hoe sympathiek in zichzelf ook, zonder enig vorm van overleg is gehouden', zegt zij.

Bronsvoort benadrukt dat het om een verboden samenkomst ging. 'We willen als overheid een initiatief vooraf kunnen toetsen aan de maatregelen die de corona bestrijden. Ik wil daarover het gesprek met de initiatiefnemer kunnen voeren. Dat is hier niet gebeurd en dat neem ik de organisatoren kwalijk. En om die reden zal ik deze actie bespreken met de politie en het Openbaar Ministerie.'

Nog geen boetes

De eigenaar van het terrein, Thijs Wieggers, riskeert volgens de burgemeester een boete van 4000 euro. Een woordvoerder van de politie zegt dat het onderzoek naar de actie nog loopt. Wieggers kan verantwoordelijk worden gehouden voor de bijeenkomst, omdat hij zijn grond ter beschikking heeft gesteld, stelt hij. 'Het is natuurlijk lastig om alle boeren afzonderlijk aan te spreken.'

De agrariër laat desgevraagd weten niets over een eventuele boete gehoord te hebben. 'Maar ik denk dat het wel meevalt met de boete, als iedereen op 5 mei de beelden van de actie ziet.'