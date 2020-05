‘Verkoop bierpakketten toestaan maar afhalen niet is flauw gebaar’

Donderdag kwamen de burgemeesters van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid tot het besluit dat de verkoop van bierpakketten gedoogd wordt, maar afhalen niet. Lokale politici die de zaak van de horecaondernemers bepleitten bij het college zijn ten dele tevreden over deze uitkomst.

‘Flauw gebaar’

‘Dit is een beetje een flauw gebaar, om het afhalen niet toe te staan’, vindt Frits Cleijne, eigenaar van Café Samson. ‘Je hebt toch het gevoel dat burgemeester Bruls baas boven baas wil spelen. Maar ik vind het prima, hoor. We zijn genoeg in de belangstelling geweest. We gaan onze bierpakketten online aanbieden en bezorgen. Dat zal wel iets meer organisatie gaan vergen.’ Ook Bilal Diyenli, eigenaar van Café De Deut en Café De Opera, vindt de oplossing halfslachtig. ‘Ik ben blij dat ik toch bierpakketten mag bezorgen, net als onze gasten trouwens, en wij hebben het afhalen geregeld met een pop-up bierwinkel om de hoek. Maar ik weet niet of veel andere horecaondernemers ook zo’n oplossing hebben. Ik had gehoopt op een regel waar iedereen mee geholpen zou zijn, waarbij we niet allerlei omwegen moeten volgen.’ ‘Het is wel een tegemoetkoming natuurlijk’, vindt Gil Nunes Xavier de Medeiros, uitbater van Café De Opera. ‘Maar niet op de manier waarop we het graag gezien hadden. Ik zou graag zien dat de gemeente met meer concrete plannen zou komen om de Nijmeegse horeca te steunen. Gebeurt dat niet en duurt deze situatie nog lang, dan heb je straks een stadscentrum waar je nauwelijks nog leuk iets kan gaan drinken met een vriend of vriendin omdat er horecabedrijven gaan sneuvelen.’

Half blij

Het besluit om het bezorgen en via winkels verkopen van bierpakketten door cafés voorlopig te gedogen, is een succes voor Stadspartij DNF, de PvdA en D66, die dinsdag bij het Nijmeegse college aan de bel trokken over de waarschuwingen die door de gemeente uitgedeeld werden aan horecaondernemers. ‘Ik ben half blij', zegt Wendy Grutters (Stadspartij DNF). ‘We hadden gehoopt dat het afhalen van bierpakketten bij cafés ook binnen het gedoogbeleid zou vallen. Kennelijk kiezen de betrokken burgemeesters er toch voor om zo veel als mogelijk binnen de huidige wetgeving te blijven.’ ‘Ik ben in elk geval heel blij dat de burgemeesters er op deze termijn serieus naar gekeken hebben, en dat dit mogelijkheden biedt voor horecaondernemers’, zegt Charlotte Brand (PvdA). ‘Ik hoor dat deze er ook echt mee aan de slag gaan. Natuurlijk hadden we gehoopt dat de verkoop helemaal vrijgesteld zou worden.’ Toon van Gent (D66): ‘Ik ben bang dat dit het maximaal haalbare is wat we kunnen realiseren. Volgens mij is er hiervoor gewoon iets verkeerd gegaan in de afweging, en het is fijn dat er nu deels een oplossing is. Als is het jammer dat dat voelt als een halve maatregel.’

Klantcontact

De horecaondernemers vinden het vooral ook jammer dat met het niet toestaan van het afhalen van bierpakketten bij de cafés er nog maar weinig mogelijkheden zijn om contact met de klanten te houden, en voor klanten om contact met hun stamcafé te houden. ‘Voor ons was de belangrijkste motivatie om bierpakketten te gaan verkopen om onze vaste gasten even te kunnen spreken’, zegt Cleijne. ‘Gewoon even vragen hoe het gaat. Want je weet niet hoe het deze mensen die je anders vaak zag vergaat nu.’ ‘Mensen missen het café’, vertelt Nunes Xavier de Medeiros. ‘Sommige gasten komen zelfs langslopen bij het café om te kijken hoe het is. De mogelijkheid om toch nog even naar binnen te kunnen, gaf nog een beetje dat thuisgevoel. Ook voor ons. Met klanten die ik op straat tegen kom, maak ik een praatje. Mijn werknemers missen hun werk ook. Ze zijn moeilijker te motiveren voor andere werkzaamheden. Winkeltje spelen was leuk voor hen. Het was een mooie uitdaging.’ Diyenli: ‘Het blijft erg jammer dat afhalen niet mag.’

Minder verkeer van mensen

‘Wat is het probleem met afhalen?’, vraagt Xavier Nunes de Medeiros zich hardop af. ‘Om minder mensen in het centrum te hebben? De winkels zijn wel gewoon open.’ ‘De horeca moet volgens de coronamaatregelen gewoon dicht als ontmoetingsplek,’ zegt Van Gent. ‘Deze sector heeft een andere maatregel opgelegd gekregen als de detailhandel. Ik begrijp de frustratie daarover, want het is zuur.’ ‘Ik zie – los van de wet – het probleem niet zo met het toelaten van afhalen bij cafés,’ zegt Grutters. ‘Natuur voldoe je makkelijker aan de gezondheidsnormen als je aan de deur bezorgt, maar in winkels gaat het toelaten van klanten ook. Dus als je het goed organiseert en je houdt je aan de richtlijnen, dan zou het moeten kunnen.’ Brand: ‘Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Maar ik ben blij dat de burgemeester in ieder geval gehoor heeft gegeven aan de oproep van de Koninklijke Horeca Nederland door de verkoop te gedogen.’

Noodfonds

Het idee van een noodfonds voor horecaondernemers dat door verschillende politieke partijen in verschillende vormen is geopperd, wordt weifelend ontvangen door de ondernemers. ‘Een fonds van ondernemers voor ondernemers is een mooi, idealistisch idee,’ vindt Nunes Xavier de Medeiros. ‘Maar ik betwijfel hoeveel mensen daaraan mee gaan doen. Ondernemers zijn doorgaans zeker genoeg om te gaan ondernemen. Daarnaast heeft een klein café op de hoek vaak nauwelijks een buffer, die kunnen niet eens bijdragen aan zo’n fonds. Ik denk dat het de maatschappij is die voor een buffer moet zorgen om een recessie door te komen.’ Cleijne is niet zo’n voorstander van een noodfonds: ‘Iemand helpen mag natuurlijk altijd, maar je kunt er niet van uitgaan dat de grote ondernemer altijd de kleine ondernemer wil helpen. Die zet je dan wel voor het blok. Ik denk eerder dat de steun vanuit de overheid moet komen.’ Grutters gaat het vooral om het openen van de discussie die leidt tot een andere mindset. ‘Het is iets voor de langere termijn waar we nu al met elkaar over moeten nadenken. De overheid, en dan doel ik zeker ook op de provincie en Den Haag, moeten daar wat in doen. Maar ik denk dat er ook gekeken moet worden naar een fonds voor investeringsmogelijkheden, waarbij ondernemers uit verschillende sectoren met elkaar samen werken. We hebben in Nijmegen een grote creatieve sector met hele goede ideeën. Een goed initiatief kan dan ondersteund worden met een startkapitaal of lening uit dat fonds. Anders denken is belangrijk nu; we moeten er nu voor zorgen dat men in de startblokken staat voor wat er straks gaat komen.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever