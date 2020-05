CORONACOLUMN | Martin Mos geeft KNVB advies

Gelderse sporters en bestuurders geven in een column hun mening over de actualiteit. Vandaag Martin Mos, de kleurrijke voorzitter van De Graafschap uit Wehl.

'In tijden waar mensen gaan wandelen en fietsen, pijnig ik graag mijn hersenen. Inmiddels weer sigaren rokend en luisterend naar muziek. Ik ben een fervent liefhebber van bluesmuziek, maar ook country western kan mij zeer bekoren.'

Wim Winkler Prins

'Maar weer eens langs geweest bij Wims muziekkelder in Doetinchem. De enige winkel in Doetinchem die nog vinylplaten verkoopt. Wim Vriezen, één van de grootste criticasters van De Graafschap, is de eigenaar. Maar hij is ook een echte supporter met wie ik goed kan. Als Rob Stenders vanuit Hilversum een vraag had over een plaat, belde hij met Wim Winkler Prins.'

Moeilijke issues

'In mijn huis liggen lp's van Stevie Ray Vaughan, Rory Gallagher, Lee Hooker. Allemaal favoriete bluesmuzikanten van mij, wiens platen ik aan de Korte Heezenstraat heb gekocht. Bij het afspelen van deze platen spoken er veel gedachten door mijn hoofd. Je leest het al weken: de overheid moet bijspringen. Beter betaalde zorg, de gevolgen voor de horeca, winkeliers, musea en sport. Wat denk ik daar van? Moeilijke issues, maar misschien brengen basisprincipes een uitkomst.'

'De overheid moet ervoor zorgen dat de basis van het leven in orde is. Zoals het onderwijs, medische zorg, hulp voor zieken en invaliden, de infrastructuur (wegen). Hier moeten mensen ook belasting voor betalen, hoogte naar inkomensgroepen verschillend.'

Huur

'Over horeca, evenementen, sport en musea valt te twisten. Door de coronacrisis valt er niet aan te ontkomen om de ondernemers en de verenigingen tijdelijk te steunen. Loonkostenvergoeding bijvoorbeeld, vind ik een goede zaak. Maar als een ondernemer in de problemen komt omdat de huur niet kan worden betaald, lijkt me dat de huurbaas deze pijn maar moet lijden. Gedeelde smart... u weet wel.'

Spelen zonder publiek

'Dan terug naar de sport. Afgelopen week was de KNVB weer volop in het nieuws. Ga het maar niet te veel hebben over De Graafschap, wat ik er ook van vind. De KNVB, Eric Gudde, waar was je fatsoen om niet even een telefoontje te doen naar de benadeelde clubs, heeft met twee maten gemeten. De oneerlijkheid is gewoon niet te accepteren.'

Foto: Omroep Gelderland

Gudde zegt: '400 miljoen euro is de schade voor clubs, overheid: graag bijspringen'. Ik heb vooral begrip voor het probleem van spelen zonder publiek tot 1 januari 2021. De voetbalbranche kan dat zelf niet in een jaar ophoesten, maar wie dan wel is de grote vraag. De KNVB, UEFA, FIFA? Zeker niet de clubs, die in mijn ogen de afgelopen jaren een consistent en goed beleid hebben gevoerd.'

Advies

'Toch maar een simpel advies, dan: het totaal van alle begrotingen in het Nederlandse voetbal - ik schat en het maakt ook niet zoveel uit - is ongeveer 600 miljoen euro. De KNVB gaat een lening aan bij banken van 400 miljoen euro met een overheidsgarantie voor twintig jaar, tegen 3 procent rente. Op die manier betaal je 20 miljoen euro per jaar aan aflossing en gemiddeld 6 miljoen euro aan rente.'

Luie stoel

'In het eerste jaar is de maximale last 32 miljoen euro (20 miljoen aflossing, 12 miljoen rente). Stel dat je alle clubs een heffing/belasting oplegt van 2,5 procent van de omzet van het jaar ervoor, en op iedere transfer van een speler 15 procent heft, dan is het probleem voor iedere club gering en behapbaar. Het probleem wordt verspreid over meerdere jaren, het hoeft namelijk niet in één jaar opgelost te worden.'

'Met andere woorden: heren, kom uit die luie stoel en ga aan het werk!! Tevens worden de lasten naar draagkracht verdeeld. Op die manier overleeft de complete bedrijfstak deze crisis zonder een cent van de overheid.'

'Maar hebben de clubs ook zelf niet een beetje overdreven in de eredivisie? Salarissen die zeer hoog zijn, transfersommen van een vaak absurd niveau. Ik snap best dat het marktwerking is, maar dat gaat dan nu ook op. Met andere woorden, niet zeuren.'

Tent sluiten

'Bij clubs uit de eerste divisie ligt het anders. Salarissen zijn modaal of zelfs laag. Toch komt een groot aantal clubs nu flink in de problemen. Moet de overheid dan bijspringen? Ik zeg hier: nee! Je kunt ook zeggen: investeerders, supporters, aanhangers en sponsoren uit de eigen regio dienen de tekorten zelf op te lossen. Is dat niet mogelijk, dan zou je kunnen concluderen dat er te weinig animo is en kun je de boel beter sluiten. Tenminste, als je het goed bedoelde advies niet overneemt.'