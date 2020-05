Plannen onvoldoende onderzocht, voorlopig nog geen windmolens

Een analyse over de impact van de zogenoemde 'buurtmolens' van 100 meter hoog ontbreekt. Ook zijn de energieopbrengsten te hoog ingeschat. 'Naar verwachting een overschatting van circa 20 procent', staat er.

Locaties windturbines

Barneveld wil locaties voor windturbines vastleggen. Maar dat ligt nogal gevoelig in de omgeving. De gemeente wilde daarom van de Commissie MER horen of het voorliggende milieueffectrapport alle relevante informatie bevat om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Dat is niet het geval, staat in het toetsingsrapport. De commissie noemt het milieueffectrapport 'bijna compleet', maar adviseert de gemeente aanpassingen door te voeren.

Google Streetview

'Het bureau dat het MER heeft opgesteld, heeft locaties op basis van Google Streetview beoordeeld. Daarmee krijg je natuurlijk geen goede indruk van de waarde van het karakteristieke landschap rondom De Glind en Achterveld', luidt de kritiek actiegroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West. 'We bevinden ons hier middenin een Groene Ontwikkelingszone en ecologische verbindingszone. Windturbines hebben onherroepelijk een verwoestend effect op dit landschap.'

Beschermde diersoorten

Het buitengebied van De Glind en Achterveld is nog relatief stil en heeft nagenoeg geen achtergrondgeluid en dat wil de groep zo houden. 'Daarom voelen veel beschermde diersoorten zich nog thuis in deze omgeving. Geluid van windturbines is extra hard in een stille omgeving, met name ’s avonds en ’s nachts. De commissie heeft geoordeeld dat die relatieve geluidshinder onvoldoende in kaart is gebracht.'