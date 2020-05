Sluiting van supermarkt geëist: 'Dit gaat helemaal nergens over'

In een brief aan burgemeester Ahmed Marcouch eist Arnhemmer Bram Derix directe sluiting van supermarkt Güven aan de Honigkamp in de wijk Presikhaaf. Er zou onder meer sprake zijn van geluids- en parkeeroverlast. Volgens supermarkteigenaar Tayfun Sarikaya gaat die eis 'helemaal nergens over'.

'Er is hier geen sprake van een onveilige situatie. Dan kun je niet zomaar een supermarkt sluiten', reageert Sarikaya op de brief die mede namens vijftien direct omwonenden verstuurd zou zijn. Maar deze durven niet openlijk te praten, schrijft Derix. 'Omdat ze angst hebben voor eventuele represailles van de ondernemer.' Na 'talloze klachten en meldingen' zou er nu vrijwel dagelijks contact zijn met de politie die aangeven 'niets meer te kunnen doen'.

Maar Sarikaya geeft aan er juist alles aan te doen om in gesprek te komen met de buurt. Zo nodigde hij eerder 150 omwonenden uit voor een bijeenkomst om te praten over de klachten. 'Maar daar kwamen slechts vier mensen op af.' Naar aanleiding van de brief van Derix vroeg hij op zijn Facebook-pagina of er zaken verbeterd moeten worden. 'Daar kwamen ruim 500 positieve reacties op binnen. Ook van mensen die vlak naast ons wonen en zeggen nooit last te hebben.'

'2500 bezoekers per weekend'

Dat er mensen zijn die wel klachten hebben, ontkent Sarikaya niet. Hij is naar eigen zeggen al twee jaar in gesprek met de gemeente om te komen tot een 'duurzame oplossing'. 'We zijn enorm gegroeid', legt hij uit. 'Dat leidt tot parkeerproblemen. Dat krijg je als je 2500 bezoekers per weekend hebt. Er zijn gewoon te weinig parkeervakken.'

Vanwege eerdere klachten uit de buurt over geluidshinder starten werkzaamheden als laden en lossen nu pas vanaf 7.00 uur, legt Sarikaya uit. In de eerste weken van de coronamaatregelen is daar een paar keer een uitzondering op gemaakt, erkent hij. 'Omdat we het anders vanwege de drukte niet aankonden.' Volgens hem past dat binnen de landelijke uitzonderingsregels.

'Uitstalling inpandig maken'

De uitstalling die hij buiten zijn supermarkt heeft, zorgt voor overlast, ziet Sarikaya. 'Dus we kijken in overleg met de gemeente hoe we dat inpandig kunnen maken zodat er geen spullen naar buiten hoeven', legt hij uit. Het zwerfvuil wordt volgens hem dan ook minder.

De grootte van de supermarkt zou een aanzuigende werking hebben op mensen uit de regio en zelfs Duitsland. 'Maar je kunt niet van mij verwachten dat ik mensen van buiten Arnhem ga weigeren', pareert Sarikaya. Vanwege zijn omvang hoort de supermarkt volgens Derix niet thuis in een 'buurtwinkelstrip' maar zou beter passen op een 'bedrijventerrein aan de rand van de stad'.

'Een Albert Heijn XL kan ook in een wijk zitten', ziet Sarikaya. 'Daar wordt gezorgd voor meer parkeervakken.' Als er een locatie buiten de stad is waar ook de 'Jumbo, Lidl en Albert Heijn gaan zitten', wil Sarikaya daar best over nadenken. 'Maar ik ga niet op een industrieterreintje naast de Sligro zitten, dan raak ik mijn klanten kwijt.'

'Keerzijde van succes'

Wethouder Jan van Dellen laat weten bekend te zijn met de signalen van buurtbewoners die overlast ervaren. 'Met name op het gebied van parkeren en geluid.' De gemeente is volgens Van Dellen al langere tijd in overleg met de eigenaar om te praten over een oplossing. Daarover wil hij samen met de eigenaar eerst de buurt informeren.

De wethouder constateert dat de supermarkt succesvol is in het binden van klanten uit een grote regio. 'De keerzijde van dat succes is dat het bij sommige buurtbewoners leidt tot overlast.' Van Dellen gaat ervan uit in gesprek tot een compromis te kunnen komen en ziet ook bij de ondernemer de bereidheid om dat gesprek aan te gaan.

'Constructief gesprek'

Ook Derix laat weten dat er een 'constructief gesprek' tussen de gemeente en de bewoners op gang is gekomen. 'Er is nu beweging aan alle kanten, dus ik heb de hoop dat dat goed gaat komen.'