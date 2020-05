LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 30 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 30 april

22:00 - Honderden boeren moeten 'sympathieke actie' in Mariënvelde beëindigen

Foto: Omroep Gelderland

Een groep boeren die zich donderdag verzamelden in Mariënvelde riskeren een boete. Ze waren bijeengekomen om met hun trekkers een actie voor Bevrijdingsdag voor te bereiden. Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre zegt de actie sympathiek te vinden, maar dat de noodverordening vanwege de coronacrisis 'allerlei vormen van samenkomsten verbiedt. Het mag niet.'

21:48 - Maatregelen tegen drukte in het centrum van Ede

De gemeente Ede neemt maatregelen om winkeldrukte in het centrum dit weekend te voorkomen. Dat is nodig om te zorgen dat iedereen voldoende afstand van elkaar houdt.

21:01 - NXP komt met bandana's voor personeel

Bedrijven gaan zelf met mondkapjes aan de slag. Een van die bedrijven is het Nijmeegse NXP. De chipfabrikant heeft vijfduizend bandana's aan de medewerkers beschikbaar gesteld.

 

20:45 - Bijna 90 coronavaccins in ontwikkeling

Als er straks een vaccin is tegen corona, beschermt het ons dan volledig? En hoe zeker is het dát er een vaccin komt? De zoektocht is in volle gang. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er zeker 120 voorstellen voor vaccins tegen SARS-CoV-2, het virus dat de ziekte covid-19 veroorzaakt. Een verhaal van de NOS.

20:37 - Corona leidt tot meer vondsten van explosieven

 Het aantal meldingen van explosieven is sinds het begin van de Corona crisis fors toegenomen. Veel mensen thuis of in de natuur resulteerde de afgelopen week in 78 uitgevoerde meldingen tegen 25-30 in een "normale week".

20:07 - Meer mensen mogen zich laten testen

Het RIVM biedt (binnenkort) meer doelgroepen de kans om zich te laten testen op het coronavirus. In dit overzicht lees je meer.

20:02 - Vaccinatie voor ouderen tegen pneumokokken

Vanaf het najaar kunnen mensen van 70 tot 79 jaar zich laten vaccineren tegen pneumokokken. Daartoe zal de overheid 250.000 extra vaccins inkopen bovenop de 500.000 vaccins die al beschikbaar zijn, meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Hij volgt met zijn besluit het spoedadvies van de Gezondheidsraad van vorige week om ouderen als eerste te vaccineren.

Zij hebben een hoger risico op een ernstig ziekteverloop van zowel een pneumokokkeninfectie als een coronabesmetting. Een infectie met pneumokokken kan leiden tot longontstekingen, hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en voortijdige sterfte. De Gezondheidsraad had twee jaar geleden al geadviseerd om mensen van 60 tot 80 jaar eens in de vijf jaar te vaccineren.

Naast de ouderen vindt de raad dat ook mensen die longschade hebben opgelopen door het coronavirus in aanmerking moeten komen voor een pneumokokkenvaccinatie op medische gronden. De staatssecretaris kijkt nog hoe hij dit kan regelen.

19:25 - De laatste Q en A over corona op TV Gelderland

Op TV Gelderland was vandaag de laatste Q en A over corona. Angelique Krüger sprak met GGD-arts Ashis Brahma.

 

19:19 - De sportcolumn van Jochem Schellens

Foto: Sportcentrum Papendal

Tal van prominenten uit de Gelderse sport laten hun licht schijnen over wat ze bezighoudt in deze bizarre tijden. Vandaag de column van Jochem Schellens, directeur van Sportcentrum Papendal, dat deels weer geopend is voor topsporters.

18:59 - Hoera voor fysiotherapeuten

Foto: Pixabay

Fysiotherapeuten mogen weer aan het werk en patiënten weer behandelen. Beperkende maatregelen zijn nog wel van kracht en daardoor moeten patiënten die geen ernstige klachten hebben geduld betrachten. De behandelaars bepalen de volgorde aan de hand van de ernst van de klachten. Praktijken moeten hun ruimtes zo inrichten dat zowel behandelaar als patiënt voldoende beschermd is. Wel zijn er zorgen over de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen.

18:12 - Wethouder negeert coronaregels en zegt sorry

Wethouder Rick Joosten van de Noord-Brabantse gemeente Grave nabij Nijmegen heeft in een open brief spijt betuigd aan inwoners van zijn gemeente voor het overtreden van de coronaregels. Hij werd afgelopen vrijdag op de vingers getikt door twee handhavers toen hij met te veel mensen thuis aan het barbecueën was.

17:41 - Google haalt misleidende coronareclames weg

Foto: Wikipedia/google.com

Google heeft in de afgelopen maanden tientallen miljoenen advertenties over het coronavirus verwijderd. De mensen achter de reclame probeerden producten voor te hoge prijzen te verkopen, maakten misleidende claims over geneesmiddelen en riepen mensen op tot fraude. Sommigen wilden spullen verkopen zonder ze ooit te leveren, aldus het Amerikaanse techbedrijf.

17:30 - Jeugd mag weer balletje slaan bij de Rosendaelsche

Bij de Rosendaelsche Golfclub in Arnhem wordt sinds vandaag weer een balletje geslagen. De baan is alleen geopend voor jeugdleden tot en met 18 jaar. Ze mogen alleen slaan vanaf de tiende hole en pas na inschrijving.

17:13 - Modekwartier in Arnhem heeft het zwaar

Het Modekwartier in de Arnhemse wijk Klarendal heeft het zwaar te verduren door de coronacrisis. In deze wijk zijn tachtig kleine ondernemers gevestigd die veelal in de creatieve sector werken. Er vallen onder hen fikse financiële klappen. Mogelijk moet de helft van de winkeliers straks de deuren sluiten.

 

17:03 - Kroegbazen mogen toch bier bezorgen

Horeca-ondernemers in de regio Gelderland-Zuid mogen tijdelijk alcohol bezorgen aan particulieren. Dat hebben de 14 burgemeesters van de veiligheidsregio donderdag 30 april afgesproken. In Nijmegen was veel ophef onder horeca-ondernemers die een boete van bijna 1400 euro konden krijgen als ze bierpakketten verkochten aan klanten die langskwamen.

16:57 - Extra voorraad narcosemiddel binnen

Nederland heeft extra ampullen van het narcosemiddel Propofol binnen. Dat is onmisbaar bij de beademing van Covid-19-patiënten op de intensive care. De extra partijen komen uit Zuid-Korea. De eerste levering van 120.000 ampullen arriveerde donderdagmiddag op Schiphol. Omdat corona-patiënten vaak wekenlang beademd moeten worden, waren er zorgen over de blijvende beschikbaarheid van Propofol. Joris Uges, voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, zegt: 'Met deze extra voorraad kunnen we voorlopig weer even voort, maar waakzaamheid blijft geboden en we roepen de ziekenhuizen op zo zuinig mogelijk te blijven doen.'

16:48 - Nationaal Park De Hoge Veluwe trekt kwart van aantal bezoekers

Foto: Omroep Gelderland

Nationaal Park De Hoge Veluwe opent morgen de parkwinkel, de theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus en het theehuis De Kemperberg als afhaallocatie voor kleine versnaperingen. Bezoekers van het park kunnen er dan ook onder meer picknickpakketten kopen. Volgens een woordvoerder trekt het park momenteel een kwart van het normale aantal bezoekers. Ook de inkomsten zijn ongeveer met 75 procent teruggelopen, zegt hij. De daling wordt onder meer veroorzaakt doordat Museum Kröller-Müller noodgedwongen door corona gesloten is.

16:18 - Weer minder patiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald met 21. Het zijn er nu 783, blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Er liggen daarnaast 432 niet-coronapatiënten op de IC's. Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 754 in Nederland, 22 minder dan gisteren. 29 liggen er in Duitsland, één meer dan gisteren, door overplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 9 verplaatsingen geweest tussen de regio's.

16:14 - HAN-studenten 'kraken de crisis' met Bondi

Twee studenten van de HAN-hogeschool doen mee aan de wedstrijd #kraakdecrisis voor een duurzamer en socialer Nederland na de coronacrisis. Max Schalow en Chingiskhan Kazakhstan kunnen daarmee 40.000 euro winnen. Ze hebben het initiatief Bondi bedacht. Bondi is duurzaam vervoer in steden door deelbare e-bikes en e-steps. 'Bondi’s elektrische vervoersmiddelen worden op verschillende plekken in het centrum geplaatst. Met de app, creditcard of OV-chipkaart kan iedereen er vervolgens gebruik van maken', legt Max uit. Het is volgens hem belangrijk dat alle voertuigen vanaf dag één na de crisis aan de ‘nul gasemissie’ voldoen. 'Met behulp van #kraakdecrisis hopen wij nog meer duurzame vervoersmiddelen beschikbaar te stellen in Nederland, alleen groene energie te leveren en alle materialen circulair in te zetten.' Plannen voor #kraakdecrisis kunnen tot en met 3 mei worden ingediend. Alle deelnemers vind je hier.

 

15:51 - Horeca praat met staatssecretaris Keijzer over noodplan

Foto: Pxhere

Als er niet per direct wordt ingegrepen door het kabinet, moet twee derde van de horecazaken per 1 juli stoppen, vreest Koninklijke Horeca Nederland. De brancheorganisatie gaat donderdagmiddag in gesprek met staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer over een noodplan.

15:30 - Jolanda 'regelt het verkeer' in drogisterij in Oosterbeek

Jolanda werkt in een drogisterij in Oosterbeek. In de winkel is een looproute uitgelegd, zodat klanten in deze tijden van corona rustig op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen winkelen. En daarbij moet Jolanda dus af en toe aanwijzingen geven. 'Ik voel me soms een verkeersregelaar', zegt ze.





omroepGLD · 'Ik voel me net een verkeersregelaar'



15:20 - Tip voor activiteit op ruim anderhalve meter

Wat kun je zoal doen op ruim anderhalve meter afstand? Deze sportwinkel in Zaltbommel demonstreert de moon ball, een stuiterbal die anders stuitert dan jij denkt.

 sport2000_stehmann View Profile View More on Instagram sport2000_stehmann



De nieuwe rage, THE MOONBALL. De leukste stuiterbal ever !! #zaltbommel #moonball #nieuw #shopveiligopafstand De nieuwe rage, THE MOONBALL. De leukste stuiterbal ever !! #ikkooplokaal

15:12 - Corona: de stand van zaken in Gelderland

Hoe zit het met de besmettingen in de provincie? Bekijk hier de laatste cijfers.

15:05 - Medewerkers boekhandel in Velp lezen nog steeds voor

Troost bieden in coronatijd doet al dagen een boekhandel in Velp. De medewerkers lezen klokslag 15.00 uur voor uit boeken. Vandaag is het de beurt aan Carlijn.

 

15:01 - Thuiswerken? Wees voorzichtig

Velen werken door corona thuis, maar dat is niet zonder risico's. Deze praktijk in Nijmegen geeft tips op Instagram.

 chiroprolent View Profile View More on Instagram chiroprolent



✍🏻❌RSI en KANS ❌👩🏻‍💻 Repetitive strain injury en Klachten Arm Nek en/of Schouder 💪

Termen die in deze tijd van thuiswerken veel voorbij zullen komen op het www, maar wat houden deze termen nou eigenlijk precies in❓Lees er alles bij Chiropro, link in bio ➡️➡️➡️ #klachtenarmnekschouders #werkergonomisch #thuiswerken #neckpain #pain #thuiswerken #samengezond #blijfgezond #blijfinbeweging #coronainnederland #zelfzorg #gezondelevenstijl #motivatie #blijfthuis #schouderklachten #nekklachten #chiropractoradjustment ✍🏻❌RSI en KANS ❌👩🏻‍💻 Repetitive strain injury en Klachten Arm Nek en/of Schouder 💪Termen die in deze tijd van thuiswerken veel voorbij zullen komen op het www, maar wat houden deze termen nou eigenlijk precies in❓Lees er alles bij Chiropro, link in bio ➡️➡️➡️ #repetitivestraininjury #chiropractie optimalhealth #chiropractie

14:49 - 'Economie in EU krimpt tot 12 procent'

De economie van de eurozone zal dit jaar naar verwachting met 5 tot 12 procent krimpen. Dat zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank donderdag.

14:38 - Tien Gelderlanders overleden aan corona

In onze provincie zijn nu zeker 566 mensen overleden aan het coronavirus. Dat zijn er tien meer dan een dag eerder gemeld, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Lees hier het verhaal.

14:32 - Straks vakantie? Blijf aub in eigen land, smeekt de toeristische sector

Foto: Pixabay

Op vakantie in tijden van corona, kan dat nog? En overleven ondernemers in de toeristische sector deze crisis wel? Het bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen komt met vier scenario's in een post-coronaplan.

Lees hier het verhaal.

14:23 - Dansers Introdans maken 'coronadans'

De dansers van Introdans in Arnhem zijn niet welkom in de repetitiestudio en op het podium. Toch doen ze hun ding. Danser Jurriën Schobben maakte samen met zijn collegadansers deze video: Dancers coping with COVID.

 

14:11 - Lunchbox voor cliënten Zorggroep Apeldoorn

Foto: Zorggroep Apeldoorn

Medewerkers van Zorggroep Apeldoorn bezoeken alle 220 cliënten die nu noodgedwongen thuis zitten. 'Met een persoonlijke boodschap en een lunchbox laten wij weten dat wij ook in deze tijd er voor hen zijn', zegt Anne Els Arts, afdelingscoördinator. De deuren van de dagactiviteiten gingen 17 maart dicht.

Dagelijks bezoeken zo’n 80 cliënten de dagactiviteiten. Cliënten komen één of meerdere dagen per week. Arts: 'Juist in deze moeilijke tijd willen wij cliënten laten weten dat wij ze niet vergeten. Ook wij missen het contact en kijken uit naar het moment dat ze weer bij ons op een van de locaties kunnen komen. We snappen heel goed dat dit voor mensen een lastige periode is en hopen met ons bezoek ze te ondersteunen.'

14:06 - Zorgmedewerkers overleden aan het virus, zegt RIVM

Zeker negen mensen die in de zorg werkten, zijn overleden aan het coronavirus. Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

14:01 - En de dagelijkse update van het RIVM, 84 doden

Er zijn sinds gisteren 514 mensen positief op Covid-19 getest; er zijn nu officieel 39.316 mensen positief (geweest). 84 patiënten kwamen in het ziekenhuis terecht, totaal zijn er 10.769 ziekenhuisopnames (geweest). Er zijn sinds woensdag ook 84 mensen aan het virus overleden. In werkelijkheid zullen de aantallen hoger zijn, omdat niet iedereen op het virus is getest.

13:42 - Pleegouder worden? Overbetuwe is op zoek naar jou

 Gemeente Overbetuwe@Gem_Overbetuwe Ook in deze corona-tijden zijn pleegouders hard nodig, ook in Overbetuwe. Wil jij je wereld openstellen voor deze kinderen, ga dan naar https://t.co/1BiAZGPNin en ontdek hoe jij kunt helpen! #pleegouders #pleegzorg #openjewereld 13:16 - 30 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Overbetuwe bekijken

13:06 - 'Bewoners hou vol'

Deze draaiorgel speelde donderdag spontaan in de Koepoortstraat in Doesburg. Met een spandoek: bewoners hou vol. De draaiorgelman was van een bruiloft op weg naar huis, toen hij besloot een paar liedjes te spelen voor bekenden in de straat, als oppepper. Een mooi gebaar!

Foto: Omroep Gelderland

12:34 - 'Bleiben Sie zuhause'

'Bleiben Sie zuhause', klinkt het maar weer eens. Dit keer zijn de woorden afkomstig van burgemeester Anton Stapelkamp van de gemeente Aalten. In Duitsland wordt op 1 mei de dag van de arbeid gevierd en hij is bang dat onze zuiderburen dan weer de grens oversteken. Maar als ze willen winkelen zijn 'niet welkom in deze coronatijden'.

 Burgemeester Stapelkamp richt zich tot onze Duitse buren: "Bleiben Sie Zuhause, auch am 1. Mai. Die Einwohner von Dinxperlo und Suderwick können weiterhin in Dinxperlo einkaufen gehen. Unsere anderen deutschen Nachbarn sind in diesen Coronazeiten leider nicht willkommen."

12:27 - 'Genoeg mondkapjes voor zorgpersoneel'

Er zijn momenteel genoeg mondkapjes beschikbaar voor zorgmedewerkers die daarvoor in aanmerking komen. Dat benadrukte Rob van der Kolk van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) donderdag tijdens een briefing in de Tweede Kamer.

Het LCH is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen, dat beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, beschermende jassen en schorten en handschoenen inslaat. Nederlandse zorginstellingen en -verleners kunnen er vervolgens terecht voor deze spullen.

Van de meeste beschermingsmiddelen is er 'voldoende', zei Van der Kolk. 'De portal is daar, iedereen kan bestellen. Ook tegen goede prijzen. In de markt zijn de prijzen heel anders.' Het LCH hanteert de prijzen zoals die waren voordat de coronacrisis uitbrak.

12:08 - Zeekoeien kijken in Burgers' Zoo

Nu het park dicht is vanwege de coronacrisis, opent Burgers' Zoo de digitale deuren. Dat betekent dat liefhebbers vanaf 14.00 uur live op Instagram mee kunnen kijken naar de zeekoeien in het dierenpark.

 

11:47 - Pontjes stoppen er eerder mee

Nu er door het coronavirus minder verkeer op de weg is, neemt de drukte op de veerdiensten ook af. Daarom zijn de vaartijden van de ponten van Wijk bij Duurstede naar Beusichem en Rijswijk aangepast. De grootste verandering is dat ze al vroeg op de avond ermee stoppen: om respectievelijk 19 en 20 uur.

 Door de coronamaatregelen is er minder verkeer op de weg. Veerdiensten merken dit ook, daarom is de veerdienst in Wijk bij Duurstede-Rijswijk en Beusichem-Wijk bij Duurstede aangepast. Eck en Wiel-Amerongen en Ingen-Elst hanteren wel dezelfde vaartijden.

11:33 - Eerste proefpersonen hebben coronavaccin gekregen

Voor het eerst zijn in Europa proefpersonen geïnjecteerd met een vaccin dat besmetting met het coronavirus moet tegengaan. Twaalf Duitsers kregen het kandidaat-vaccin van de farmaceutische bedrijven Pfizer en BioNTech toegediend, melden de bedrijven. Ze hopen snel ook in de Verenigde Staten te kunnen gaan testen, maar wachten daar nog op goedkeuring van de autoriteiten.

In de eerste fase van het onderzoek krijgen 200 gezonde proefpersonen tussen de 18 en 55 jaar een vaccin. In de tweede ronde injecteren de onderzoekers 500 mensen, onder wie 55-plussers en mensen met een chronische aandoening.

De ontwikkelaars testen vier verschillende varianten in uiteenlopende doseringen, zodat ze er zo snel mogelijk achter kunnen komen welke het beste werkt.

11:02 - Een video van oranje tulpen in crisistijd

Het is al jaren een bijzondere stedenband, die tussen Nijmegen en Albany. Dankzij de steun van de Amerikaanse zusterstad kwam Nijmegen er na de Tweede Wereldoorlog weer bovenop. Om de vriendschapsband te symboliseren werden vorig jaar oranje tulpen geplant op de Waalkade. Het tulpenbed zou dit voorjaar officieel worden geopend, maar de coronacrisis maakt dat onmogelijk. Om 'in coranatijd in contact te blijven en elkaar een hart onder de riem te steken' is als alternatief deze video gemaakt.

 

10:06 - Horecapersoneel hield schoonmaakactie in Nijmegen

Nijmegen is weer een stukje schoner.

 Het overgrote deel van de horecawerknemers zit thuis. Om tóch bezig te zijn en iets te betekenen voor Nijmegen, hielden 150 medewerkers van onder andere de De Hemel, afgelopen dinsdag een grote opschoonactie in Nijmegen.

10:01 - Nederland kan extra testen, maar doet dat niet

De Nederlandse overheid heeft al weken de mogelijkheid om iedere dag duizenden extra tests op het coronavirus uit te voeren, maar maakt daar geen gebruik van. Dat meldt de NOS. Via een Duits laboratorium kunnen twee maanden lang 5000 tests per dag worden afgenomen. Het zou de Nederlandse testcapaciteit bijna verdubbelen.

De Taskforce Diagnostiek, die schaarse testmaterialen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid regelt, bevestigt dat de aanbieding is gedaan, maar noemt de extra testen nog niet nodig. 'Er is momenteel sprake van meer labcapaciteit dan vraag naar testen. Voor de langere termijn kan hun capaciteit een nuttige bijdrage leveren aan de landelijke testcapaciteit', zegt een woordvoerder.

Foto: NOS

09:35 - Provinciale steun een stukje groter

Het noodfonds van de provincie voor gemeenten is iets uitgebreid, met vijf ton tot bijna zes miljoen euro. Dat geld kunnen de gemeenten gebruiken om acute knelpunten in de eigen organisatie en samenleving aan te pakken. Het bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners.

Het noodfonds maakt onderdeel uit van het totale coronabudget van tien miljoen euro van de provincie. Al is er misschien meer geld nodig, zei gedeputeerde Jan Markink al. 'Rond de zomer moeten we een beeld hebben wat er nodig is.'

09:12 - Mondkapjes uit de automaat op Belgische stations

De Belgische spoorwegen gaan mondkapjes en desinfecterende gel verkopen in automaten op stations. De onderneming doet dit omdat passagiers vanaf maandag hun mond en neus moeten bedekken in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat om automaten waarin normaliter versnaperingen zitten.

De stoffen mondmaskers en alcoholgel worden verkocht in tachtig stations verspreid over het land, melden Belgische media. De maskerplicht geldt ook op de perrons.

09:00 - Wat vind jij?

Dat door corona verschillende sectoren financieel in het nauw komen, zal geen verrassing meer zijn. De overheid zegt er alles aan te doen voor die bedrijven steun te bieden. Nu trekt ook de voetbalsector aan de bel. Maar is dat terecht, wat vind jij? Laat het ons hier weten.

Foto: Pixabay

08:22 - ‘Afhaalbieb loopt als een tierelier’

De zogenoemde afhaalbieb van de Bibliotheek Noord-Veluwe is naar eigen zeggen 'een schot in de roos'. Mensen kunnen zich onder meer aanmelden voor een verrassingstas met met zes boeken of dvd’s, die ze in Elburg, Epe, Hattem, Oldebroek of Wapenveld kunnen afhalen. 'Het loopt als een tierelier', zegt directeur Hetty van de Weg. Volgens haar worden online ook veel meer e-books geleend en neemt de belangstelling voor diensten als de thuisbieb en luisterboeken enorm toe.

De bibliotheken op de Noord-Veluwe zijn vanwege het coronavirus tot zeker 19 mei gesloten. Eind maart ging de afhaalbieb van start. In de eerste week werden verspreid over vijf vestigingen 158 verrassingstasjes opgehaald. De week daarna waren dat er al 292.

Foto: Bibliotheek Noord-Veluwe

08:16 - Pieter van Vollenhoven viert verjaardag in isolement

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is vandaag jarig! Hij viert donderdag thuis in Apeldoorn samen met echtgenote prinses Margriet zijn 81e verjaardag. Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM mogen zijn kinderen en kleinkinderen niet op visite komen, maar de zoons dachten eerder deze week al aan alternatieve manieren om hun vader te feliciteren.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

07:27 - Oproep om poster voor het raam te hangen op 4 en 5 mei

Op initiatief van het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van joodse organisaties in Nederland, wordt een poster in de landelijke dagbladen afgedrukt. Mensen kunnen die op 4 en 5 mei voor het raam hangen. Op de poster staan de teksten 'ik herdenk' en 'ik sta stil bij 75 jaar vrijheid'.

Voor het initiatief kreeg het CJO steun van de Raad van Kerken in Nederland (RvK) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Ook het Nationaal Comité 4 en 5 mei reageerde enthousiast, aldus het CJO.

De poster verschijnt op 30 april in alle landelijke kranten, met uitzondering van NRC. In die krant verschijnt de poster op 2 mei. Ook komt de poster op de websites van de deelnemende organisaties.

07:22 - Lichte daling in dagelijks aantal Duitse coronadoden

In Duitsland is het aantal mensen dat is overleden als gevolg van het coronavirus met 173 gestegen tot 6288. Ten opzichte van een dag eerder, toen 202 coronadoden werden gemeld, zijn er 29 sterfgevallen minder. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Eerder deze week waren er nog zorgen in Duitsland, omdat de kans op besmetting licht was verhoogd. Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft op hoeveel mensen een met corona besmet persoon het virus overbrengt, was gestegen naar 0,96. Eerder in april stond het reproductiegetal op 0,7.