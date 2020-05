Blinden en slechtzienden in coronatijd

Anderhalve meter afstand houden. We doen het in coronatijd allemaal maar voor blinden en slechtzienden gaat dit niet vanzelf. De Oogvereniging Gelderland is zich ervan bewust hoe lastig de maatregelen zijn voor mensen met een visuele beperking. Hoe kunnen we deze groep van dienst zijn? Ziet u iemand met een witte stok? Doe een paar stappen opzij. Attendeer zo nodig op mogelijkheden om handen of een supermarktkar te desinfecteren. Kleine tips om deze groep ook nu makkelijk mee te nemen in een maatschappij die aanpassing vraagt.

De vereniging is extra alert op mensen die uit voorzorg binnen blijven en in een isolement dreigen te geraken.

Bent u visueel beperkt en heeft u behoefte aan contact? De Oogvereniging Gelderland is er voor u. Reageer hieronder voor informatie