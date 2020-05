Door de aanhoudende droogte dreigt de Beekprik uit te sterven

Uit recent onderzoek is gebleken dat populaties van de kleine vis in de Achterhoek al zijn verdwenen. Het droogvallen van beken kan voor de Beekprik lokaal de doodsteek zijn. In de Ratumse Beek waren er ooit veel, maar dat is voorbij. 'Het is een waterdier, en die heeft water nodig om in te leven. Als het droog is gaat hij dood', vertelt Matthijs de Vos van het Waterschap Rijn en IJssel.

'Is het erg als soorten uitsterven?', vraagt De Vos zich af. 'Eén soort in het hele systeem maakt niet zoveel uit. Maar al die soorten samen, die hele levensgemeenschap, geven wel aan of de natuurwaarden goed zijn. Als dat niet meer er is, missen we dat wel.'

Op enkele plekken in de Ratumse Beek zwemmen nog wel Beekprikken. Maar hoewel het water wel deels weer terug is, betekent dat niet dat de Beekprik gered is. Ze verspreiden zich niet zomaar over de hele beek. De Vos: 'Het zijn niet hele goede zwemmers. Het zou vele jaren duren.'

