Popscene Arnhem online actief, vier bands in Popronde

Als voorbeelden noemt hij onder meer het online festival dat LuxorLive rond Koningsdag heeft gerealiseerd, de online cursussen van de Jacobiberg en WillemeenTV, waar creatieve Arnhemmers hun bijdrage kunnen uploaden.



Popronde

'Met Kwini, OJAM, Chauffeur en Dino Kids heeft Arnhem bovendien vier vertegenwoordigers in de Popronde, een rondreizend muziekfestival dat in het najaar meer dan 40 steden hoopt aan te doen. Het is natuurlijk wel afwachten of dat door kan gaan.'



De Popronde begint op 12 september in Nijmegen en doet daarna onder maar Apeldoorn, Doetinchem en Zutphen aan. ‘We zijn hoopvol dat de maatregelen betreffende het coronavirus tegen die tijd toelaten dat de deuren van horeca, poppodia, kapperszaken, koffietentjes en musea weer open zijn, zodat we samen van muziek kan worden genoten’, schrijft de organisatie in een persbericht.



Kwant houdt daarbij een slag om de arm: 'Het is afwachten. Podia zijn afhankelijk van groepen mensen, dus het kan misschien ook langer duren.'



Plankgas

Zelf is hij al wel begonnen aan de voorbereidingen voor de vierde Plankgas. 'Ik denk inderdaad na over een nieuwe netwerk-avond, maar ik heb nog geen concrete plannen. De eerste drie avonden zijn goed bezocht, dus er is behoefte aan deze manier van uitwisselen van kennis en informatie. Er komt dan ook zeker een vervolg en als mensen ideeën daarover hebben, hoor ik ze graag.'



Onder de noemer shortcuts plaatst Kwant op Facebook wel wekelijks kleine nieuwtjes uit de Arnhemse scene online. 'Je moet dan denken aan nieuwe releases en initiatieven in de stad.'



In die shortcuts meldde hij onlangs de komst van De Staat naar popcentrum de Jacobiberg. 'Zij zijn een van de grootste bands van Nederland en in Nijmegen de aanjager van de lokale muziekscene. Omdat hun thuisbasis – het oude Doornroosje – wordt verbouwd zochten zij naar een alternatief in de regio en het is mooi dat ze daarbij in Arnhem zijn uitgekomen.'