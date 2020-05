Terugdraaien fusie enige optie om eind te maken aan Achterhoekse ziekenhuissoap

Van de toenadering tussen de beide Achterhoekse ziekenhuizen blijft na bovengenoemde aankondiging niets over. Wat heet, inmiddels staan beide medische kampen lijnrecht tegenover elkaar en zijn ze, onder de paraplu van de overkoepelende organisatie Santiz, verwikkeld geraakt in een ziekenhuissoap waarin de raad van toezicht al twee ziekenhuisbazen aan de kant heeft geschoven.

Eind 2016 ziet het overkoepelende ziekenhuisbestuur Santiz het levenslicht, na de bestuurlijke fusie tussen het Slingeland en het SKB. De bestuurlijke fusie had de opstap moeten zijn naar een juridische fusie per 1 januari 2021, die er niet meer lijkt te komen. De raad van toezicht gaat de voorwaarden voor bestuurlijke splitsing onderzoeken. De fusie terugdraaien wordt de insteek.

Voorbode?

Is het snelle vertrek van SKB-directeur Bert Kleinlugtenbeld, nog maar net in functie na de geboorte van Santiz, een voorbode van de verhoudingen binnen het fusieproces? Neemt het 'Doetinchemse gedachtegoed' binnen Santiz stiekem en stilletjes een voorsprong?

De ondernemingsraden gaan in elkaar op, net zoals de beide cliëntenraden, met meer Doetinchemse dan Winterswijkse leden in de nieuwe cliëntenraad. Staat het SKB straks in de schaduw van het nieuwe Slingeland aan de A18 in Doetinchem, vraagt men zich in Winterswijk af.

Ook heerst daar de gedachte: dat nieuwe SZ wordt een pretentieus topziekenhuis van 200 miljoen euro. Volgens de directeur gezondheidszorg van de Rabobank, Michel van Schaik, is zo'n ziekenhuis niet meer van deze tijd. De bank investeert anno 2020 niet meer in ziekenhuisstenen maar in preventie in de zorg. Oftewel: basisziekenhuizen voldoen in de Achterhoek, voor de topzorg kan worden uitgeweken naar de ziekenhuizen in Arnhem, Enschede en Nijmegen.

Leeggezogen

Bestuursvoorzitter Chrit van Ewijk van Santiz wordt dan nog gedekt door de raad van toezicht, onder leiding van voorzitter Anne Flierman. Ook de laatste houdt geen rekening met de weerstand in de oostelijke Achterhoek, die grote proporties aanneemt. Waarom moet het SKB meebetalen aan een pretentieus ziekenhuis in Doetinchem, om vervolgens te worden leeggezogen door datzelfde Slingeland? Zijn Winterswijkers aan de Duitse grens in het geval van spoed eerst drie kwartier onderweg voor ze in het ziekenhuis in Doetinchem zijn?

'Campingboer'

De Stichting Behoud SKB, onder leiding van Hendrik Jan Mensink, ziet het levenslicht. In Winterswijk een gerespecteerde recreatieondernemer, in Doetinchem als 'campingboer' weggezet. Mensink wint steeds meer aan daadkracht en voert de druk op Santiz op.

De raad van toezicht onder leiding van voorzitter Flierman grijpt in om de onrust te beteugelen: Van Ewijk moet het veld ruimen en Rolf de Folter wordt zijn opvolger, maar de laatste is inmiddels ook aan de kant geschoven. Zonder resultaat, de onrust zwelt nog verder aan.

De raad van toezicht verliest ondertussen het vertrouwen van de medische staf en het management van het SKB, alsmede de bijna volledige gemeenteraad van Winterswijk (alleen het CDA stemt niet in, de partij die Flierman in de Eerste Kamer vertegenwoordigde).

De enige bestuurder die nog over is bij Santiz, Bijar Altalabani, geniet daarentegen niet langer het vertrouwen van de medische staf van het Slingeland. De raad van toezicht wil men in Doetinchem juist wel behouden, zodat de chaos niet groter wordt dan die al is.

Minister Van Rijn

De Achterhoekse burgemeesters hebben de hulp ingeroepen van minister Van Rijn voor Medische Zorg om een goede zorg in de Achterhoek te waarborgen. Zorgverzekeraar Menzis hoopt dat een regiogroep met vertegenwoordigers van de diverse geledingen in de Achterhoekse zorg het terugdraaien van de fusie kan voorkomen.

De raad van toezicht ziet niets (meer) in een regiogroep, 'want dat wil men in het SKB niet'. Losmaken van de organisatie wordt de inzet, met in Doetinchem een nieuw 'eigentijds, modern basisziekenhuis dat kleiner is dan het huidige Slingeland' en dat samenwerkt met het SKB in Winterswijk. Samenwerken, maar niet samengaan.

Een einde van de fusie wordt als de enige optie gezien om een eind te maken aan de Achterhoekse ziekenhuissoap.