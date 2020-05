Een lekkere Big Mac, maar dan in een 'coronaproof' restaurant

In de zogenoemde 'dine in' opstelling maakt de hamburgerketen gebruik van een serveerwagen om de bestelling naar de tafel te brengen. Op die manier moet er een veilige afstand blijven tussen medewerkers en gasten in het restaurant.

Bij 'take out plus' staan er buiten tafels, waar je in groepjes van drie aan kunt staan. Daarvoor mikt McDonald's vooral op fietsers en voetgangers, die niet door de McDrive kunnen.

Testlocatie

Het gaat nu nog om een testlocatie, die is bedoeld om horecaondernemers te laten zien wat er mogelijk is in de anderhalvemetereconomie. Wanneer het publiek welkom is, is nog niet bekend.

De horeca in Nederland moet vanwege de coronacrisis zeker tot 20 mei dichtblijven. De McDrive is wel open.

