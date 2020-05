Niet langer drie trainers bij NEC, einde aan geforceerde constructie

Aan de unieke constructie bij NEC met drie trainers komt een einde. Van het drietal dat de leiding heeft, blijft volgend seizoen alleen Rogier Meijer over. Het contract van Adrie Bogers wordt niet verlengd en François Gesthuizen heeft weliswaar een doorlopend contract, maar keert terug naar de jeugdacademie. Met het einde van het trainerstriumviraat geeft NEC eigenlijk toe dat het project niet is geslaagd.

Het begon eigenlijk al toen Jack de Gier in april vorig jaar werd ontslagen. Met hem verdween ook assistent Patrick Pothuizen, maar de andere assistent Adrie Bogers mocht blijven. Hij had nog een doorlopend contract en bovendien leek het erop dat algemeen directeur zich nog altijd schuldig voelde, omdat hij in de winter van 2018 Bogers als hoofdtrainer terzijde had geschoven ten faveure van Pepijn Lijnders. De ervaren Ron de Groot schoof tijdelijk door vanuit Jong NEC en Rogier Meijer werd toegevoegd vanuit de jeugdacademie. De Groot (foto) voerde het woord in de pers.

Foto: Broer van den Boom

NEC leefde onder dit eerste driemanschap wel op. De eerste vijf wedstrijden werden gewonnen en daarmee werd plaatsing voor de play-offs bewerkstelligd. Het tweeluik met RKC Waalwijk ging vervolgens meteen verloren, waardoor het seizoen in mineur eindigde.

Geen hoofdtrainer, dan maar drie

De Groot keerde weer terug naar Jong NEC en de club ging in gesprek met diverse kandidaten voor de positie van hoofdtrainer, maar zonder het gewenste resultaat. Vervolgens kwam directeur Wilco van Schaik met het idee opnieuw voor de constructie van drie trainers te kiezen. Met opnieuw Bogers en Meijer en daaraan toegevoegd François Gesthuizen, die al werkzaam was in de jeugdacademie van de club.

'Met Adrie als ervaren vakman, Rogier als zeer talentvolle jonge hond en François als gezicht naar buiten', formuleerde de algemeen directeur de taakverdeling. Hij sprak van een unieke constructie, die volgens hem wel eens navolging zou kunnen vinden in het voetbal.

Onduidelijk

In de praktijk kwam het toch wat onduidelijk over. Gesthuizen was inderdaad de woordvoerder richting de media en dat deed hij met verve. Op het trainingsveld leken ze alle drie een deel van de sessies te verzorgen, maar tijdens wedstrijden kwam het vaak wat geforceerd over.

Beurtelings meldden de trainers zich aan de zijlijn voor de coaching. De ervaren spelers lieten al snel doorschemeren dat ze Bogers toch als hoofdverantwoordelijke zagen en de ietwat behoudende speelwijze duidde daar ook op.

Foto: Omroep Gelderland

En de resultaten hielden ook niet over. NEC was wisselvallig en had alleen even een opleving in de tweede periode in een reeks met vooral laagvliegers en beloftenteams als tegenstander. Maar tegen ploegen uit het bovenste gedeelte van de ranglijst wisten de Nijmegenaren steevast niet te winnen, waardoor aanhaken bij de top en zelfs de subtop niet echt lukte in de kwalitatief vrij matige eerste divisie. Toen de competitie werd stilgelegd, stond NEC achtste.

Ontwikkeling

In de speelwijze zat ook niet echt ontwikkeling. NEC speelde weinig aantrekkelijke wedstrijden en had problemen om het spel te maken. Wel positief was de doorbraak van enkele jonge talenten, met wie Meijer en Gesthuizen al in de jeugd hadden gewerkt. De spectaculaire vleugelspits Anthony Musaba veroverde al snel een basisplaats, net als centrale verdediger Cas Odenthal. Die moest na een mindere beurt al snel weer het veld ruimen.

Bart van Rooij kreeg wat later ook een kans als rechtsback en die pakte hij met beide handen aan. Hij groeide uit tot een vaste waarde en één van de meest constante spelers bij NEC. Met de 17-jarige spelverdeler Dirk Proper werd vrij lang gewacht, maar na de winterstop greep het grote talent zijn kans ook. En ook Ayman Sellouf kreeg in de loop van het seizoen meer speeltijd en was de laatste twee wedstrijden zelfs basisspeler.

Geforceerd

Maar uiteindelijk is toch de conclusie dat de constructie met de drie trainers nogal geforceerd is. Het zou alleen een logische keuze zijn geweest, als het met drie trainers was geweest die elkaar al langer kenden en vanuit dezelfde voetbalvisie zouden werken. Voor het trio bij NEC gold dat zeker niet.

Meijer en Gesthuizen hadden beiden een elftal uit de jeugdacademie onder hun hoede en werkten op grond daarvan wel eens samen. En Gesthuizen had Bogers meegemaakt tijdens een stage bij Willem II. Maar het is niet zo dat op grond van dit verleden de echte chemie was ontstaan die een dergelijke samenwerking tot een succes zou maken.

Foto: Omroep Gelderland

Al met al leek het vooral een structuur om Adrie Bogers uit de wind te houden. Op grond van zijn ervaring zou hij eigenlijk de hoofdtrainer moeten zijn. Maar in zijn eerste periode kwam de introverte Bogers hij al snel in conflict met supporters. En ook bij de kritische volgers van de trainingen lag hij slecht. Dus achtte Van Schaik het niet verstandig om Bogers officieel hoofdverantwoordelijk te maken.

Na het ontslag van Lijnders en De Gier had de algemeen directeur geen zin in weer een trainer die snel onder vuur zou liggen. En dus voor deze absurde variant gekozen. Niet omdat het de beste optie was, maar omdat het niet anders kon.

Mislukt

Naar buiten toe werd het driemanschap consequent verdedigd. Het zou een moderne constructie zijn en de drie trainers hadden allemaal een toegevoegde waarde. Als dat ook daadwerkelijk zo zou zijn, was er geen enkele reden om er niet mee door te gaan. NEC had dan alleen het contract van Bogers hoeven te verlengen en het succestrio had volgend seizoen verder kunnen gaan. Maar uiteindelijk houdt dit unieke project op. En daarmee geeft de club onbewust aan dat het mislukt is.

