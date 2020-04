Honderden boeren moeten 'sympathieke actie' in Mariënvelde beëindigen

Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre zegt de actie sympathiek te vinden, maar dat de noodverordening vanwege de coronacrisis 'allerlei vormen van samenkomsten verbiedt. Het mag niet.'

Bronsvoort werd donderdagavond rond 19.00 uur op de hoogte gesteld van actie. Daar zouden ongeveer 300 boeren met 200 trekkers aan meedoen. 'De eigenaar van het terrein riskeert een boete van vierduizend euro', zegt ze tegen Omroep Gelderland. Ze gaat in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie over de bijeenkomst.

Locatie onbekend

'We wisten niet de locatie waar het zou gaan plaatsvinden en of het zou gaan plaatsvinden, dus we konden ook niet voorkomen dat het zou gebeuren', verklaarde een gewaarschuwde politieagent. Als het een demonstratie was die was aangemeld, hadden ze die kunnen voorkomen, zegt hij.

Albert Markerink organiseerde de samenkomst. Oorspronkelijk was het plan dat de boeren in hun cabines zouden blijven. Niettemin stapte een groot aantal uit om op een aantal meter van elkaar een praatje met elkaar te maken.

'Wat is hier verboden aan'

'Mensen staan gewoon op anderhalve meter', aldus Markerink. 'Wat is hier verboden aan?' Dat de samenkomst verboden was, leek hij niet op deze actie van toepassing te vinden. Burgemeester Bronsvoort: 'Een georganiseerde actie in coronatijd mag niet. Wat ik ook van deze actie mag vinden.'

De politieman zei zich op het veld 'veiliger dan bij een Zweedse bouwgigant' te voelen. 'Maar het is wettelijk wel verboden. Handhaven is op dit moment niet mogelijk, want ik kan niet tweehonderd trekkers wegsturen.'

De agent zag er op toe dat mensen 1,5 meter afstand hielden. 'Dit gaat nog wel een staartje krijgen.' En dat staartje volgde nog diezelfde avond toen de politie de boeren sommeerde om de actie te beëindigen, meldt de burgemeester van Oost Gelre.