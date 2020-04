Gemeente Ede grijpt in: maatregelen tegen drukte in het centrum

Het wordt steeds drukker in de stad. 'Het toenemende winkelbezoek is voor ondernemers natuurlijk fijn, maar het zorgt ook wel voor een uitdaging, vooral in het centrum van Ede', zegt een woordvoerder. Anderhalve meter afstand houden wordt zo steeds lastiger.

Geen reclameborden meer, wél markering op straat

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich toch aan de coronaregels kan houden, komen er nu nieuwe maatregelen.

Winkeliers zetten geen rekken of reclameborden meer op straat om het aantal obstakels te verminderen en winkelend publiek meer ruimte te geven. Ook komt er op een aantal plekken opvallende markering op de straat om bezoekers te wijzen op de anderhalve meter afstand, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Spreiding van bezoekers

Daarnaast zal vooral met communicatie ingezet worden op spreiding van de bezoekers. 'Bezoekers die in het centrum moeten zijn wordt geadviseerd om op rustigere tijden te komen.' Het idee is dat mensen per dag kunnen zien wanneer het drukker en rustiger is zodat zij zelf een verstandige inschatting zullen maken. Overigens benadrukt de gemeente dat het enorm belangrijk is om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Rijen op straat

De winkels in het centrum van Ede hadden al regels over het aantal mensen dat in de winkels mag zijn. Zo kon iedereen binnen genoeg afstand houden. Maar het zorgde soms voor problemen op straat.

Buiten de winkels ontstonden rijen waardoor het voor mensen die er langs liepen moeilijk werd om 1,5 meter afstand te bewaren. 'Daarnaast zijn er enkele “flessenhalzen” in het centrum van Ede waar het voor de bezoeker lastig is om afstand te bewaren.' De nieuwe maatregelen moeten daar verandering in brengen.

Drukte neemt toe

Het was zaterdag op verschillende plekken in Gelderland erg druk op straat. Op foto's uit onder meer Arnhem, Nijmegen en Tiel was te zien dat winkelstraten volliepen. Ook in Ede was het druk, volgens burgemeester René Verhulst was het nog wel 'net acceptabel', vertelde hij tegenover Ede Stad.

