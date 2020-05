Montferland onder vuur om huishoudelijke hulp

'Natuurlijk willen wij als Montferland niet dat mensen zonder hulp komen te zitten, maar als zij aangeven hier voorlopig, voor onbepaalde tijd geen gebruik van wensen te maken dan zijn wij voornemens de indicatie voor huishoudelijke hulp te beëindigen', aldus de wethouder in een verklaring.



Hij geeft aan dat bij een nieuwe aanvraag niet de hele aanvraagprocedure moet worden doorlopen, een vrees van inwoners. 'De beoordeling hiervan kan op basis van het dossier of een kort huisbezoek', aldus Sinderdinck.

Kamervragen

Tweede Kamerlid John Kerstens van de PvdA heeft aangegeven Kamervragen te gaan stellen aan minister Hugo de Jonge over de situatie. Volgens Kerstens is het belachelijk dat de huishoudelijke hulp bij kwetsbare mensen wordt afgepakt, omdat zij dit tijdelijk niet toestaan in hun huis vanwege het coronavirus. 'Dat verdient een tik op de vingers', zegt Kerstens in een bericht op Twitter.

Motie van afkeuring

De PvdA overweegt om een motie van afkeuring in te dienen tegen de wethouder. 'Dat mensen in deze tijd van corona even geen hulp willen hebben is heel logisch', zegt raadslid Els Rutting. 'Juist nu moet de gemeente een goed gesprek voeren met mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben.”



Volgens Rutting maakt de wethouder misbruik van de situatie door er een bezuinigingsmaatregel van te maken. “Mensen worden bang gemaakt. Dat kun je toch niet voorstellen in deze tijd.'