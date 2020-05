Doel: 100.000 euro inzamelen om zorgverleners te bedanken

Waar de ene beroepsgroep zich tot het uiterste in moet spannen om de coronacrisis het hoofd te bieden, zit de andere nagenoeg werkloos thuis. In Tiel is een actie bedacht om de mensen in de zorg te bedanken en tegelijkertijd de winkels en horeca te steunen.

Met de actie Zorg voor Tiel willen de initiatiefnemers in een week tijd 100.000 euro inzamelen om alle Tielse zorgverleners te bedanken met een cadeau in de vorm van vouchers die bij de lokale winkels en horeca besteed worden.

Het mes snijdt dus aan twee kanten. 'De winkels hebben het keimoeilijk in deze tijd en de horeca zit helemaal in zak en as', zegt Margriet van Heesch van ondernemersvereniging Hart van Tiel. Hoe leuk is het nu als die mensen van de zorg een cadeau krijgen waarmee die horeca en winkels in de binnenstad weer een boost krijgen.'

Vierduizend zorgverleners

De actie is opgezet door de stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland en de ondernemersvereniging. Ze hebben samen de stichting Hart voor Tiel opgericht en in kaart gebracht welke zorgverleners er allemaal actief zijn in de stad. In het ziekenhuis en verpleeghuis maar bijvoorbeeld ook de gehandicaptenzorg, thuiszorg of psychiatrische zorg.

'We hebben nu het idee dat het een kleine 4000 mensen zijn', zegt Van Heesch. 'We hebben die zorginstellingen benaderd en gevraagd of zij de vouchers verdelen onder de mensen die echt met de patiënten werken.'

Het is de bedoeling dat het cadeau op 12 mei -de dag van de zorg- uitgereikt wordt. Om het ambitieuze doel van honderdduizend euro te halen, probeert de organisatie naast de crowdfunding ook andere fondsen te werven.

'Het is natuurlijk superveel', zegt Van Heesch. 'De lat ligt hoog maar willen we wat leuks kunnen geven voor zoveel mensen, dan moeten we de lat ook hoog leggen. Als elke inwoner nou iets wil geven dan moet dat toch lukken?!'

Beluister hier een gesprek met Margriet van Heesch: