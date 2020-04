Bevrijdingsactie Omar L.: goed voorbereid of amateurisme?

Het OM zegt dat de vier verdachten, tussen de 21 en 29 jaar oud, bepaald geen 'naïevelingen' waren, zoals de advocaten zeggen. 'Het zijn mannen die zich willens en wetens hebben ingelaten met de internationale georganiseerde criminaliteit en die uit Frankrijk zijn overgekomen om een klus te klaren.'

Slijptol leeg en 'slecht gereedschap'

Volgens justitie hebben de vier geprobeerd met een slijptol en een betonschaar een opening te creëren in de omheining van de gevangenis, zodat L. kon ontsnappen. Dat mislukt omdat de accu van de slijptol leeg raakte.

Op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat L. - die levenslang vast zit - na de mislukte operatie nog probeert om over het hek te klimmen. Ook dat mislukt. Het viertal kon kort na de poging worden gearresteerd. Zij lieten een in brand gestoken bestelbus bij de gevangenispoort achter. Vermoedelijk als afleidingsmanoeuvre.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers zegt dat de mislukte poging mogelijk gevolgen kan hebben voor de strafvervolging. 'Het gereedschap dat ze bij zich hadden is namelijk volstrekt ongeschikt om die hekken daar kapot te maken. Daarom heb ik de rechtbank gevraagd of er een deskundige naar het gereedschap kan kijken en of diegene kan vertellen of dit gereedschap krachtig genoeg is om het hek kapot te krijgen. Als het inderdaad niet krachtig genoeg blijkt te zijn, dan zou het mogelijk kunnen gaan om een niet strafbare poging.'

Aanhouding in Wehl

Na de poging gingen de verdachten er in een auto vandoor. Na een zoektocht, met onder andere een helikopter, kon de politie de mannen aanhouden in Wehl.

De pro formazitting gaat op vrijdag verder. Dan moet duidelijk worden of de Fransen langer vast blijven zitten.