Op zoek naar Mariette H. Heijne uit Tiel

Ik heb lang geleden Mariette uit Drenthe leren kennen. Helaas ben ik haar al een aantal jaren geleden uit het oog verloren. Ik ben benieuwd hoe het met haar is.

Mariette is nu ergens in de 70 jaar en heeft destijds in Tiel gewoond. Ze is daar komen werken bij de gemeente in 1965. Door haar ben ik uiteindelijk ook bij de overheid gaan werken en daar wil ik het nog eens met haar over hebben.

Wat ik van haar weet is dat ze destijds op de Stationstraat 21 in Tiel heeft gewoond. Rond die tijd heette ze Mariette Heijne maar wellicht is ze daarna getrouwd en heeft ze inmiddels een andere achternaam.

Ik hoop met haar in contact te komen.

Kent u Mariette of weet u meer om meneer Schutten te helpen? Laat hieronder uw reactie achter.