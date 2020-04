Teststraat Zelhem open voor meer doelgroepen

'Omdat we in de eerste week een enorme piek hebben gezien in het aantal aanvragen, zijn we daarop voorbereid', zegt coördinator Noortje Wolters van de GGD Noord- en Oost-Gelderland over de komst van nieuwe doelgroepen.

Vanaf 7 april kunnen zorgmedewerkers zich op de locatie laten testen, vanaf volgende week komen daar onder meer docenten, medewerkers van kinderdagverblijven en mogelijk ook mantelzorgers bij. Met een dagelijkse testcapaciteit van tweehonderd is de GGD daar klaar voor. 'We hebben nog twee testlocaties 'standby staan' in Harderwijk en Vaassen', vertelt Wolters. 'Als die vol zitten, moeten we verder opschalen, maar vooralsnog is daar geen aanleiding toe.'



In totaal zijn 650 zorgmedewerkers door de GGD onderworpen aan een test in Zelhem. Hoeveel daarvan positief testten op het coronavirus is niet bekend, maar over alle testlocaties in de regio Noord- en Oost Gelderland wordt uitgegaan van een gemiddelde van 23%. 'Dat zegt dat 77% weer aan het werk kan', aldus Wolters over het belang van de locatie.



Foto: REGIO8