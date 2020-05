Nelleke werkt nu thuis in haar yurt

1 mei is de Dag van de Arbeid. Toch is het een iets andere dag dan anders geweest, want we werken al wekenlang vanuit huis in plaats van op kantoor. Hoe lukt het mensen om thuis te werken in deze tijd van coronabeperkingen? Fotograaf Christine van Rooijen uit Zutphen trok eropuit en fotografeerde voor haar serie 'Nederland werkt thuis' mensen die nu aan huis gekluisterd zijn en zo goed mogelijk een werkplek hebben ingericht.

In de serie portretten die Van Rooijen heeft gemaakt is te zien dat de thuiswerkers behoorlijk creatief zijn bij het inrichten van hun werkplek. De één zit aan de keukentafel, de ander aan een bureau, een derde met een heel gezin om zich heen, maar de meesten werken alleen.

En er zijn thuiswerkers op bijzondere plekken. Zoals Mura, die haar lessen in bewustzijnsontwikkeling geeft vanaf een camping in Almen. Nelleke werkt op haar beurt als Natuurdiëtist in een traditionele ronde tent, ook wel yurt genoemd. Rianne geeft met haar bedrijf coaching en inspiratie en doet dat voornamelijk in de buitenlucht. Natascha is speurhondentrainer en instrueert de hondenbezitters vanaf haar bank. Marissa en Gert zijn acupuncturisten en werken bijna de hele dag op hun veranda.

De serie is inmiddels uitgegroeid tot een online expositie op LinkedIn en Facebook. Alle foto's zijn gemaakt met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen, dus op afstand, door een raam of zelfs via een videocall. De expositie is te zien via de website van Christine.