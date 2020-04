TegenWind krijgt subsidie als coöperatie VoorZon

De stichting TegenWind, die tegen de bouw is van grote windturbines in de gemeente Beuningen, krijgt €2.500 subsidie van de gemeente voor de verdere ontwikkeling van een energiecoöperatie met de naam VoorZon. Deze coöperatie is inmiddels opgericht.

TegenWind verzet zich sinds 2006 tegen de bouw van grote windmolens. Bestuurslid Rik Wouters: “We vinden dat windenergie niet past in het landschap van Beuningen, ook omdat de geplande windmolens dichtbij woonkernen gebouwd zouden worden. Daarom concentreren we ons op zon, als alternatieve energiebron.”

Zonneparken

Beuningen wil 731 terajoule energie aan groene energie gaan opwekken. Daarvan zou tweederde opgewekt moeten worden door windturbines en de rest door zonneparken. Volgens TegenWind is er in de gemeente Beuningen genoeg ruimte om deze capaciteit te halen met alleen zonne-energie. Daarom is ook de coöperatie VoorZon opgericht. Wouters is daarvan de voorzitter. Hij zegt: “We willen laten zien dat we niet alleen tegen iets zijn, maar ook vóór iets. Elke 20 hectare zonnepark betekent dat we zo’n grote windmolen kunnen schrappen. Dat is dan ook ons doel: actief meewerken aan het ontwikkelen van zonneparken.”

De gemeente heeft in de afgelopen maanden een selectieprocedure gehouden voor vier zonneparken in het Kommengebied. De parken beslaan ieder tien hectare. Drie initiatiefnemers zijn inmiddels geselecteerd. Coöperatie VoorZon zegt inmiddels in contact te zijn met één van die bedrijven.

Deels toegekend

VoorZon wil de komende tijd onder meer informatiebijeenkomsten gaan organiseren en deskundig advies inwinnen over het opzetten van een coöperatief model. Daarvoor was eigenlijk gevraagd om €5000 subsidie van de gemeente, maar daarvan is dus slechts de helft toegekend, omdat de coöperatie windenergie uitsluit. Volgens de gemeente is wind juist een cruciaal onderdeel in de energietransitie. Wouters: “We zijn blij dat de gemeente erkent dat we een belangrijk doel hebben. Wel vinden we het jammer dat het bij de helft is gebleven. We hebben namelijk wel degelijk een bredere doelstelling dan enkel het ontwikkelen van zonneparken. Zo gaan we ook voorlichting geven over energiebesparing, en we gaan kijken naar andere vormen van energieopwekking. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op bestaande daken. Daar is in Beuningen nog veel te weinig aandacht voor. De gemeentelijke regeling die daar nu voor geldt vinden we heel mager.”

Op dit moment kunnen inwoners goedkoop lenen als ze hun woning ‘toekomstbestendig’ willen maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen.

Beluister hier het hele gesprek met Rik Wouters, voorzitter van energie coöperatie VoorZon:

Michiel van Heijst

Politiek verslaggever