Criminaliteit op industrieterrein Andelst lijkt onuitroeibaar

Industrieterrein in Andelst met een willekeurig pand dat is verkocht. Foto: Omroep Gelderland

'Ik denk dat het niet te voorkomen is,' zegt één van de eigenaren van de panden aan de telefoon. Hij wil niet met zijn naam online. Deze week werd op het terrein hennep gevonden met een straatwaarde van 100.000 euro. Zes verdachten werden ter plaatse aangehouden door de oplettendheid van omstanders.

Lees ook: Zestal aangehouden voor hennep met straatwaarde van dik 100.000 euro

Zelf controleert de eigenaar één tot twee keer in de maand wat er in zijn panden gebeurt. De controle laat hij opnemen in het huurcontract. 'Ook drink ik koffie met de huurders voordat ik besluit of ze mogen huren. Je wilt niets met criminaliteit te maken hebben.'

Maatregelen zijn niet voldoende

Toch overkwam het ook hem enkele jaren geleden: criminelen in zijn pand. 'Sindsdien verhuur ik via een makelaar. Die kan onderzoek doen naar eventuele huurders,' aldus de pandeigenaar.

Maar een dichtgetimmerd plan om criminaliteit te voorkomen bestaat volgens hem niet. 'Zelfs dan kan het gebeuren. Ze vinden altijd wel een gaatje. Deze mensen zijn slimmer dan je denkt.'

Zo noemt hij verschillende voorbeelden van situaties. Bijvoorbeeld het uitlenen van een sleutel. Of één personeelslid dat kwade bedoelingen heeft. 'Soms hebben criminelen maar een paar dagen een pand nodig. En als mijn huurder dan net op vakantie is, kunnen ze toeslaan.'

Oren en ogen van de politie

Een woordvoerder van de politie bevestigt zijn ervaring. 'Criminelen weten allerlei creatieve manieren te vinden om zich toch ergens te vestigen,' aldus de woordvoerder. Zoals in Andelst is gebleken. 'Daardoor is het niet 100 procent te voorkomen.'

De oplettendheid van verhuurders en medewerkers op het terrein is voor de politie belangrijk. 'Juist de mensen die in de buurt wonen of werken zijn de mensen die iets gezien kunnen hebben. Daar zijn we voor een deel van afhankelijk.'

Daarnaast heeft de politie wijkagenten die de industrieterreinen in de gaten houden.

Belangrijke signalen

Veel bedrijvigheid kan al een signaal zijn dat er iets mis is. Bijvoorbeeld een cementwagen die bij een fruitbedrijf laadt en lost. Het zijn kleine vermoedens van criminaliteit waar de politie graag melding van ontvangt. Bij meerdere meldingen kunnen zij in actie komen.

Zie ook: Drugslab in Andelst opgerold na 'verdachte bewegingen