Coronacolumn Jochem Schellens: 'Kalmte kan je redden'

Tal van prominenten uit de Gelderse sport laten hun licht schijnen over wat ze bezighoudt in deze bizarre tijden. Vandaag de column van Jochem Schellens, directeur van Papendal, dat deels weer geopend is voor topsporters.

Heropening Papendal: een eerste voorzichtige stap

Sinds gisteren mogen topsporters weer trainen met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Sportcentrum Papendal is dus weer vol in bedrijf? Die gedachte is wellicht door menig hoofd geschoten. Toch is niets minder waar.

Ja natuurlijk, we gaan een voorzichtige eerste stap zetten in de heropening van ons nationale sportcentrum. Gelukkig maar. Bij Jinek en Op1 bij de NPO hoor ik iedere avond bedrijfstakken roepen dat ze klaar zijn om te beginnen, maar wij ondervinden dat de versoepeling van maatregelen in de praktijk brengen toch echt iets anders is dan de theorie.

Kleine gecontroleerde groepen

Inmiddels zijn van een aantal bonden de sportspecifieke protocollen goedgekeurd en kunnen vandaag de eerste trainingen weer worden hervat. In ons geval geldt dit voor slechts een handjevol individuele topsporters die in kleine gecontroleerde groepen mogen trainen. Alles natuurlijk onder strikte naleving van de RIVM richtlijnen zoals het waarborgen van de 1,5 meter afstand.

Geen kleedruimtes

In dat laatste stukje schuilt meteen de grootste uitdaging. Goed realiseerbaar voor de ene sport maar volstrekt ondenkbaar voor de andere. Daarom start slechts een beperkt aantal sporten met trainen. Het blijft voorlopig ook bij die trainingen. Geen maaltijdvoorziening, geen huisvesting, geen herstel en zelfs geen gebruik van kleedruimtes op het sportcentrum. Een bizarre nieuwe werkelijkheid waar veel bij komt kijken.

10 procent

Het is ook heel lastig om de grenzen te bepalen, in een omgeving waar normaal gesproken op een dag minimaal duizend mensen actief en werkzaam zijn. Het is te begrijpen, van 100 procent bezetting terug naar nul is aanzienlijk eenvoudiger dan het weer opstarten met 10 procent bezetting en een beperkt aantal diensten.

We zien dit als een eerste stapje voor onze topsporters op weg naar uiteindelijk weer een optimale voorbereiding op wedstrijden en Olympische spelen al kan over de haalbaarheid daarvan niemand nog een zinnig woord zeggen. Het is aan ons, en aan de bonden, om de topsporters en coaches te laten zien dat het besluit van het kabinet juist is geweest.

Plannen maken

Die verantwoordelijkheid moeten we samen dragen. In de tussentijd maken we plannen voor al die topsporters die nog niet aan de slag mogen, voor de breedtesport en alle overige gebruikers van Papendal die nog niet kunnen terugkeren.

De topsport is onze realiteit. Ons belang blijft natuurlijk betrekkelijk in een crisis die de hele maatschappij treft. Mensen die ziek worden, mensen die overlijden. De zorg die pas net weer een klein beetje op adem komt. De crisis die ontzettend veel hard werkende ondernemers raakt. Bedrijven die gedwongen hun faillissement moeten aanvragen, waaronder ook veel horecabedrijven en leveranciers die mij nauw aan het hart liggen.

Positief

Ons eigen hotel- en congrescentrum blijft voorlopig ook gesloten. Het valt voor menigeen niet mee om in deze tijd positief te blijven en je proberen te richten op de toekomst zonder duidelijk perspectief. Positief blijven is het enige wat we kunnen doen omdat wanhoop en frustratie niemand dichter bij een zonnige toekomst brengt.

Mijn ouwe chef-kok zei vroeger altijd: “Kalmte kan je redden” en dat is nog nooit zo waar geweest als nu.