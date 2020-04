2,5 miljoen euro om Winterswijkers aan het werk te houden

Winterswijk trekt voor de komende drie jaar een 'herstelbudget' van 2,5 miljoen euro uit om Winterswijk ondanks de coronacrisis leefbaar te houden voor zowel ondernemers als kwetsbare burgers. Winterswijkers moeten aan het werk blijven en er is extra oog voor burgers die in de financiële problemen dreigen te komen.

Hoewel de gemeente rekening houdt met oplopende kosten door bijvoorbeeld een daling van de inkomsten uit belastingen en het financieel bijspringen bij voorzieningen als het zwembad en Theater De Storm, wil Winterswijk anticiperen op de coronacrisis, zowel economisch als maatschappelijk. 'Die voorzieningen zijn belangrijk voor het wonen en werken in Winterswijk', zegt wethouder Henk Jan Tannemaat.

Uitstel en spreiding

De gemeente biedt geen vangnet voor ondernemers die buiten de landelijke maatregelen vallen of waarvoor deze onvoldoende zijn. Er is wel uitstel en spreiding van betalingen van belastingen en het aanpassen van de heffingen. Zo krijgen ondernemers vijf maanden uitstel voor betaling van de gemeentelijke belastingen, die over drie jaar gespreid kunnen worden.

De sportverenigingen hoeven dit jaar de extra heffing van 75.000 euro niet te betalen en werkzaamheden worden naar voren gehaald, om het vliegwiel aan de gang te houden, zoals Tannemaat het omschrijft. 'Neem Theater De Storm, daar moet op sommige plekken nog dubbel glas komen, dat zou opgepakt kunnen worden zodat de werkgelegenheid overeind blijft', aldus Tannemaat.

Druk verlichten

Wethouder Inge Klein Gunnewiek zegt dat Winterswijk over een dusdanige financiële reserve beschikt dat er bijgesprongen kan worden. 'Helaas kunnen we individuele ondernemers niet steunen, dat is niet de taak van de gemeente, maar we verlichten wel de druk op de gemeentelijke belastingen', zegt Klein Gunnewiek.

Zodra het openbare leven weer op gang komt, wordt er ook geïnvesteerd in de promotie van Winterswijk voor een extra marketingcampagne. Klein Gunnewiek: 'Dan gaat er 250.000 euro naar '100 procent Winterswijk' om de mensen terug te halen naar ons koopcentrum en het wonen en werken in Winterswijk te promoten.'

'Vroegsignaleren'

Tannemaat voegt er aan toe dat er ook middelen vrijkomen voor kwetsbare burgers: 'We moeten vroegsignaleren, zoals we dat noemen. Stel dat mensen in de ww komen, dan moeten we kijken dat we mensen op tijd kunnen helpen zodat ze niet in de schulden komen.'

Het plan met als titel Van herstel naar beter wordt op 14 mei in een extra raadsvergadering besproken.