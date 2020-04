Horecaondernemers Nijmegen: 'Liever gebaar van gemeente dan ingaan op hulp detailhandel voor bierverkoop'

Verschillende bedrijven hebben contact gezocht met horecaondernemers over samenwerking naar aanleiding van de berichtgeving over de waarschuwingen die een aantal cafés ontvingen van de gemeente.

Aanbod

Mickel Moors is eigenaar van slijterij Schavuit & Co. Hij benaderde dinsdag horecaondernemers die aangaven dat de gemeente hen met een boete van 1400 euro had gedreigd voor het verkopen van bierpakketten. Hij biedt ze aan om hun pakketten via zijn slijterij te verkopen. ‘Ik verkoop zelf geen bier’, zegt Moors. ‘Daarom kan ik het me permitteren om dit aan te bieden. Wanneer de betaling via mij geschiedt en ik dat geld netjes overmaak naar de horecaondernemer in kwestie, kunnen ze gewoon doorgaan met bier verkopen. Ze kunnen zelfs het directe contact met de klant houden en mij enkel de financiële afhandeling laten doen, als ze dat willen. Wat er voor mij in zit? Ik ben geen Moeder Teresa, maar ik hoef er ook niet direct aan te verdienen. Het belangrijkste vind ik het om lokale ondernemers te steunen en mee te denken. Zij kunnen zo van hun voorraad af komen en nog wat verdienen. Natuurlijk zou het mooi zijn als die horecaondernemers dan over een tijdje aan mij denken als ze een goede fles whisky nodig hebben, of als er in het geval dat de overdracht van de bierpakketten wél bij mij in de winkel plaatsvindt ook nog iets bij mij aangeschaft wordt door de klant.’

Bombarie

Een deel van de ondernemers die Moors benaderd heeft, heeft helemaal niet gereageerd op het voorstel. Een ander deel zegt er nog op terug te komen. Dat stelt Moors teleur. ‘Ik snap dat deze mensen het water aan de lippen staat nu, en dat zo’n actie van de overheid alleen nog maar voor verdere opstapeling van frustratie zorgt. Dat is een gezamenlijke vijand waar men zijn frustraties op kwijt kan. Iedereen mag natuurlijk zijn eigen afweging maken, maar er is dus een oplossing voor het probleem. Dan snap ik toch niet helemaal waarom al die bombarie wordt gemaakt nu.’

‘Het gaat vooral om hoe de gemeente hiermee omgaat’

Frits Cleijne, eigenaar van Café Samson, werd ook door Moors benaderd, maar geeft aan niet van plan te zijn gebruik te gaan maken van het aanbod. ‘We krijgen van alle kanten hulp aangeboden. Maar het gaat mij niet zozeer om de bierpakketten. Die leveren maar een paar euro op. Hoewel liquide middelen natuurlijk wel prettig zijn, doen we het vooral om te laten weten dat we er zijn en om de vaste gasten nog eens te zien. Het gaat mij dan ook vooral om hoe de gemeente hiermee omgaat. Daar wachten we nu een reactie van af.’

‘Niet allerlei fratsen hoeven uithalen’

‘Ik heb Mickel heel erg bedankt voor zijn aanbod,’ zegt Bilal Diyenli, eigenaar van Café De Deut en Café De Opera, ‘maar er zijn wel meer bedrijven die contact hebben opgenomen, zoals De Bierhoeder en de Coop, en we wachten liever even af wat de gemeente gaat beslissen. Het gaat ons ook meer om dat statement van de gemeente. We snappen heel goed dat er regels zijn, maar in deze tijd moeten we samen sterk staan en dat er wat coulanter met de regels wordt omgegaan. Zoals dat ook kan in Amsterdam, Arnhem en Doetinchem. Het liefst hebben we gewoon dat de gemeente het de hele Nijmeegse horecasector toestaat om dit soort pakketjes te verkopen, zodat we niet allerlei fratsen hoeven uit te halen.’

‘Plan B gezamenlijk oppakken’

Bij een negatief bericht vanuit de gemeente moet er inderdaad gekeken naar andere oplossingen, zoals het samenwerken met de detailhandel. ‘Daarom hebben we het aanbod van Mickel ook nog niet afgewezen, maar het is wel een plan B. Dit is echter wel iets dat we gezamenlijk met andere horecaondernemers moeten oppakken. Eén slijterij kan moeilijk voor de hele horecasector pakketten gaan verkopen, en het moet wel op een overzichtelijke manier kunnen gebeuren.’ Toch gaat het ook Diyenli niet primair om de inkomsten. ‘We willen vooral het contact met onze klanten behouden.’

‘Nieuwe manier van werken’

Wendy Grutters, fractievoorzitter van Stadspartij DNF, kroop samen met raadscollega’s van de PvdA en D66 dinsdag in de pen om dringende vragen te stellen aan het college over de uitgedeelde waarschuwingen. Zij heeft wel begrip voor de afhoudende reactie van de horecaondernemers. ‘Zeker als ze aangeven dat de doelstelling iets anders is dan omzet maken. Dit werkt natuurlijk ook tussen de oren. Ik kan me heel goed voorstellen dat je de steun van je gemeente wil voelen op dit moment. Die hebben ze nodig en die horen ze ook te krijgen. Maar dat neemt niet weg dat deze manier van denken – de initiatieven vanuit de horecaondernemers om in bedrijf te blijven en de welwillende handreiking vanuit de detailhandel – wel de nieuwe manier van werken moet worden. We moeten in Nijmegen immers uit die economische slachtofferrol stappen en gaan doorpakken, en dan zie je nu dat er horeca en detailhandel is die van alles wil en doet. Zo wordt er toch aan gewerkt om de Nijmeegse economie op een andere manier vorm te geven.’

‘Nood breekt wetten’

Dat de gemeente daar in de ogen van velen een steek bij laat vallen door de horecaregels nu strikt te handhaven, is volgens Grutters niet onvergeeflijk maar moet wel aangepakt worden. ‘Dit is zo’n nieuwe en onvoorziene situatie, daarin kunnen dingen worden vergeten. Het is aan ons als gemeenteraad om daar de vinger op te leggen en aan ons college om hier op een adequate manier mee om te gaan. Snelheid is daarbij een belangrijke factor. De politiek is niet gewend om snel te handelen. We moeten niet oeverloos doorpraten en iedereen ergens z’n plasje over laten doen, maar nu in actie komen. Nood breekt immers wetten.’

Noodfonds

Daarnaast is regeren ook vooruitzien, vindt Grutters. ‘Er moet op termijn ook een zogenaamd ‘regenfonds’ komen voor de horeca in de stad, net zoals dat er al is voor het Valkhoffestival. Er zijn straks ondernemers die hun terras niet verder kunnen uitbreiden of er überhaupt geen hebben. Dan wordt het lastig om aan de anderhalve meter afstand te voldoen, en zo’n situatie moet je ook voorzien. Wanneer de omzet teleurstellend is, kan dan een beroep gedaan worden op zo’n noodfonds. Dat betekent voor ondernemers ook dat je misschien wat moet bijdragen om je concurrent overeind te houden, maar we moeten het samen doen in moeilijke tijden. Samen de schouders eronder, met een gemeente die faciliteert.’

