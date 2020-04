Jolanda werkt in een drogisterij: 'Voel me soms net een verkeersregelaar'

'Ik voel me soms net een verkeersregelaar,' zegt Jolanda Kleijn. Opmerkelijk, want Jolanda werkt in een drogisterij in Oosterbeek. In de winkel is een looproute uitgelegd, zodat klanten in deze tijden van corona rustig op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen winkelen. En daarbij moet Jolanda dus af en toe aanwijzingen geven.

Jolanda werkt sinds 1975 in drogisterij Van Rijn in Oosterbeek. Ze doet het werk graag. Heel even is ze gestopt met werken, toen haar dochter werd geboren. Maar zo snel als het weer kon keerde ze terug in de winkel. Het zijn tegenwoordig rare tijden. 'Vanochtend stond in de krant dat Vitamine K werkt tegen bloedstollingen bij een corona-infectie. En dus stonden vanochtend de eerste klanten in de rij voor Vitamine K.'

Vraag naar uitdunscharen enorm gestegen

Zo heeft Jolanda sinds het uitbreken van de crisis wel meer hypes voorbij zien komen. 'Nu zijn het de kappersscharen, uitgroeisetjes en haarverf, dat hier hot is op het moment.' Van hamsteren zoals in het begin van de coronacrisis het geval was met toiletpapier wil ze nog niet spreken, maar de vraag is wel enorm gestegen sinds premier Rutte bekendmaakte dat kapperszaken voorlopig dicht moeten blijven.

'De vrouwen doen de mannen met de tondeuse, maar de vrouwen zelf willen geen gemillimeterd haar. Dan wordt het toch de kappersschaar en de uitdunschaar.' Ook Jolanda zelf zal eraan moeten geloven, want ze is volgens haar ook dringend aan een knipbeurt toe. 'Best wel spannend,' zegt ze met een onzekere glimlach om haar lippen, 'Ik moet aan mijn man vragen of hij me helpt. Het is te lang en er zit een hele grote plek uitgroei achterop. Ik vind het spannend.'

Luister hier naar de radioreportage met Jolanda Kleijn

Producten die verder veel verkocht worden op dit moment in de drogisterij zijn desinfecterende middelen. De drogisterij doet haar uiterste best om de producten waar grote vraag naar is via de groothandels te krijgen. Het is hard werken, maar alles kan geleverd worden. Behalve één product: 'Thermometers, die zijn op dit moment gewoon niet meer te krijgen, al weken niet meer. Ook beschermende mondkapjes dat is gewoon niet meer in huis.'

Jolanda zegt dat ze nog steeds graag in de winkel staat, ook als ze soms nee moet verkopen. 'Ik vind het nog steeds leuk, maar het is wel ingewikkeld. We moeten afstand van elkaar houden. We zijn het helemaal niet gewend om zo afstandelijk met elkaar om te gaan. Dat is moeilijk, maar we moeten maar gewoon roeien met de riemen die we hebben.'