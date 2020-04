10 coronadoden erbij in onze provincie, 13 nieuwe patiënten in het ziekenhuis

Het aantal ziekenhuisopnames in Gelderland groeide met 13 tot 1280. Het aantal inwoners bij wie het virus is vastgesteld staat nu op 5056, 56 meer dan woensdag.

Kijk op de kaart naar de coronacijfers in jouw gemeente. De tekst gaat daaronder verder.

De cijfers van het aantal doden, ziekenhuisopnames en coronabesmettingen liggen in werkelijkheid hoger. Niet iedereen wordt getest op het coronavirus en niet van alle overlijdensgevallen is al meteen duidelijk wat de oorzaak is.

Landelijke cijfers

In heel het land kwamen er in 24 uur 84 doden en evenveel ziekenhuisopnames bij. Zover bekend zijn er in Nederland nu 4795 mensen aan corona overleden en 10.769 patiënten in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is met 514 opgelopen tot 39.316. Ook hiervoor geldt dat het werkelijke aantal patiënten hoger ligt, omdat niet iedereen wordt getest.

