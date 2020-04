Deze keepersschool gaat online gewoon verder

Toen de coronacrisis uitbrak zat keeperstrainer Edwin Susebeek even met de handen in het haar.

Want de Gelderse Keepersschool, die hij runt, kwam per direct stil te liggen. 'Maar na een paar weken bedachten we een alternatief. We zijn begonnen met online training. Dit was al de vierde keer. Als er niks anders mogelijk is, is dit een hele mooie oplossing.'

De keepers bellen allemaal in en zien de demonstratie-training die Susebeek geeft en doen vervolgens de oefeningen na. Dat gebeurt vanuit een schuur in Brummen. 'De vader van keeper Luuk Altena is hoofdsponsor bij mij en die heeft dit hele pand voor mij in elkaar gezet. Wij kunnen dit gebruiken. Het is superleuk en benadert toch een beetje wat je met elkaar kunt doen. En zo houden we ook contact met iedereen. Wij kunnen doorgaan waar anderen stoppen.' De Gelderse Keepersschool op zondag. Foto: Omroep Gelderland.

De voetbalschool op het veld zit er voorlopig niet in. 'Nee, op zondag hebben we meer dan vijfhonderd mensen. Dat is niet te organiseren om die allemaal anderhalve meter van elkaar te houden. Daarnaast komen ze uit het hele het land en we willen het reizen nu ook niet promoten. We gaan in overleg met de gemeente en moeten kijken wat eruit komt. Maar we gaan ook pas starten met de privé-trainingen als we werkelijk toestemming hebben.' Edwin Susebeek met zijn pupil Fiene Bussman. Foto: Omroep Gelderland.

Ondertussen levert De Gelderse Keepersschool dit jaar weer vier keepers voor het betaald voetbal af. 'Ja, Sten Kremers gaat naar Ajax. En Kevin Gadellaa, die 17 jaar is en bij Vitesse zit, gaat nu naar FC Utrecht. Sam Bouwman stapt van DZC over naar De Graafschap en dan natuurlijk Fiene Bussman, die naar Ajax gaat. Zij is sterk één-tegen-één en voor de duivel niet bang. Het is uniek dat zij vanuit de amateurs van FC Winterswijk rechtstreeks naar Ajax gaat.'

