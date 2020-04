Een Jan Cremer Museum in Groenlo, het zou zomaar kunnen

De beeldend kunstenaar en auteur van de controversiële tweeluik 'Ik, Jan Cremer', de roman die in de jaren zestig veel stof deed opwaaien als gevolg van de seksuele escapades, zou eigenlijk in zijn geboortestad Enschede een museum krijgen, maar dat plan is van de baan.

De Stichting Kunst in het Koetshuys (Kik), een lokale groep die kunstexposities houdt in het historische huis Van Basten Asbeck in Groenlo, zoekt een locatie voor een Jan Cremer Museum in het vestingstadje en de mogelijkheden voor een zelfstandige exploitatie van het museum.

'Stuurloos'

Zijn grootvader heeft in Groenlo gewoond en gewerkt en in 2019 onthulde Jan Cremer, tijdens de Slag om Grolle, het gedicht 'Stuurloos' op de muur van de Noteboomstraat in Groenlo. 'Het museum in Enschede was geflopt en toen hebben we bij hem een boompje opgezet, zo van: wat dacht je er van om hier een museum te openen?', zegt Peter Konings, woordvoerder namens Kik. 'Zo is het begonnen en het neemt nu serieuze vormen aan.'

Konings is meer dan enthousiast over het plan. Een sfeervolle locatie moet er in Groenlo te vinden zijn en ten aanzien van de exploitatie steekt hij zijn licht op bij onder meer het museum Villa Mondriaan in Winterswijk.

'We hebben in de Achterhoek al prachtige musea in Ruurlo, Winterswijk, Gorssel en het zou mooi zijn als Groenlo erbij komt', zegt Konings. 'We zijn in Amsterdam bij Jan geweest en hij is enthousiast. We gaan nu onderzoeken of het kan.'