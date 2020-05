Kunt u de deelnemers van de Zonnebloem Tiel helpen aan een leuke verrassing?

De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking. Afdeling Tiel probeert op allerlei manieren de eenzaamheid onder haar Zonnebloemdeelnemers te verzachten. Dat valt natuurlijk niet mee in deze tijd, waarin juist persoonlijk contact onmogelijk is. Alternatieven voor onze reguliere activiteiten (o.a. kerseneten, bustocht, vakantie) en de huisbezoeken worden volop ingezet. Zo wordt er veel getelefoneerd, worden er kaartjes gestuurd of een bloemetje bezorgd, dan wel persoonlijk afgegeven.

Zo proberen onze vrijwilligers de deelnemers toch te verwennen.

Niemand weet hoelang deze omstandigheden blijven, maar het ziet er naar uit dat het nog wel enige tijd zal duren. Daarom is de Zonnebloem afdeling Tiel op zoek naar steun!!!



Het mooiste zou zijn als mensen leuke dingen beschikbaar stellen zodat wij een pakketje kunnen samen stellen om hiermee onze deelnemers te verrassen. We hebben in totaal bijna 150 gasten dus we hebben heel wat nodig.

Voor de vrijwilligers zorgt het ervoor dat er weer even contact is met hun gasten, dat is wel goed om ze weer even te zien en te kijken hoe het gaat. Maar natuurlijk wel op afstand!



Het fijnst is het als er producten in een grote partij beschikbaar worden gesteld zodat we niet hoeven te kiezen wie wat krijgt.

Denk aan: bijv. een bakje kersen nu het bezoek aan de kersenboomgaard niet door kan gaan, een leuk tijdschrift, puzzelboekjes, Beschikbaar stellen van een doosje chocolaatjes etc.

Maar ook als mensen bijvoorbeeld zelf thuis leuke kaartjes kunnen maken zodat wij die kunnen geven aan onze gasten.

Kunt u de Zonnebloem Tiel helpen? Laat hieronder uw reactie achter.