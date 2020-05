Op een nieuwe manier naar slangen kijken

De meeste Nederlanders vinden slangen eng. Hoe zou dat komen? Hebben we in onze jeugd allemaal zitten kijken naar Jungle Book waar de gevaarlijke python Kaa keer op keer probeert om Mowgli te hypnotiseren?

Komt het door Freek Vonk, die ze overal ter wereld onder struiken vandaan sleurt en ze voor de camera gif laat spuiten? In Nederland hebben we geen wurgslangen en maar één giftige: de adder. En je moet echt goed je best doen voor je daar oog in oog mee staat.

Hoge schoenen aan en broek in de sokken. Harm Edens

Ik ga proberen vandaag op een nieuwe manier te kijken naar slangen. Naar hoe sierlijk ze zich voortbewegen, naar de perfecte schutkleuren, naar de prachtige tekeningen op hun huid, naar hoe ze zwemmen en… hoe dichtbij we kunnen komen voor ze voelen dat we er zijn en er vandoor gaan.

In Het Leesten bij Apeldoorn zitten adders en andere slangen en we hebben een hele dag uitgetrokken om ze te vinden. Hoge schoenen aan en broek in de sokken. Wie er het eerste één ziet. Maar wat als ik een zonnebadend exemplaar weet te spotten, maar voordat de rest er is, is 'ie al weggekropen onder een heidepol? Wie zal me geloven?

Harm Edens