Een natuurprogramma maken in tijden van corona

In een studio krijg je bijzondere balletten: als jij naar links gaat, ga ik naar rechts, als jij die deur neemt, dan wacht ik hier even plat tegen de muur gedrukt en loop ik daarna snel door, als jij daar geen kant meer op kunt, dan zit ik hier wel klem. Ik ben er in de loop van de weken wel wat beter in geworden, maar soms ben ik aan het eind van de dag gewoon moe van het opletten en uitwijken.

En steeds deins ik net op tijd weer achteruit. Kijk jij maar eerst, dan kijk ik zo. Harm Edens

Hoe zal dat gaan met een buitenopname? En dan ook nog in een zompig bos vlakbij Doetinchem? De regisseur, de cameraman, de geluidsman, de producent en ik – we komen allemaal aan in onze eigen auto. Het microfoontje moet ik zelf opspelden en dat lukt na wat gepruts. Een opening opnemen alleen voor de camera is ook geen probleem.

De tekst gaat verder onder de foto.

Maar dan het eerste intieme gesprek met een vrijwilliger, die graag alles wil vertellen over het prachtige natuurgebied. Soms met grote gebaren, soms wijst hij op iets heel kleins. Automatisch buig ik me in de wijsrichting om te kijken naar een insect of een klein plantje. En steeds deins ik net op tijd weer achteruit. Kijk jij maar eerst, dan kijk ik zo. Het wordt een bijzonder seizoen.

Harm Edens