Tuinhulp gezocht voor ouder echtpaar in Rijkerswoerd (Arnhem)

Wij zijn al op leeftijd en kunnen zelf de tuin niet meer onderhouden. Is er een Hobby Tuinier{ster} die dat zou kunnen doen?

We zijn zelf een beetje aan de bejaarde kant. Mijn man is al 91 jaar hij probeert het wel maar het lukt niet meer zo goed. Ook mij lukt het niet meer omdat ik artrose heb.

Ik krijg er de zenuwen van als mijn man in de tuin aan het werk is want ik ben bang dat mijn man valt.

We zoeken iemand die af en toe het onkruid eruit kan halen en een beetje kan snoeien. We staan wel ingeschreven voor een zorgcentrum, maar ik weet niet hoelang we hier zitten door de crisis tijd. Dus af en toe wat hulp in de tuin is gewenst.

Kunt u dit echtpaar eens in de zoveel tijd helpen met het verwijderen van onkruid in de tuin en wat snoeiwerk? Reageren kan hieronder. De redactie van Gelderland Helpt zorgt ervoor dat u in contact kan komen met het echtpaar.