Ambitieus plan weer uit de kast gehaald

Het project om het centrum van Wijchen voor de komende dertig jaar een flinke upgrade te geven, is weer van start gegaan. Vanwege de coronacrisis stond alles even stil, maar nu is de verwachting dat er in juni een ontwikkelaar wordt gekozen die de gemeente uiteindelijk mooier moet maken.

Doel van het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer is om de gemeente aantrekkelijker in te richten voor de toekomst. ‘Voor het centrum is dit veruit het meest uitdagende project’, meent wethouder Geert Gerrits. ‘Dit zal het beeld voor de komende dertig jaar veranderen. Het wordt een stuk interessanter om in Wijchen te wonen, recreëren en winkelen.'

Na een langdurige selectieronde met verschillende marktpartijen, blijft er uiteindelijk één ontwikkelaar over die het centrum mooier mag maken. Eind 2020 of begin 2021 starten de eerste werkzaamheden. ‘Ik verwacht dat we 23 juni een definitieve winnaar bekend mogen maken’, vertelt Gerrits.

Coronacrisis en rekenfoutjes

Besprekingen met de betrokken partijen waren allemaal fysiek. ‘Daar zaten ook wat kwetsbare mensen bij’, voegt de wethouder toe. ‘Dat risico wilden we vanwege corona niet nemen. De hele crisis lijkt nog wel even te duren, dus nu hebben we een digitale manier gevonden om toch te kunnen overleggen.’

Ook een aantal technische rekenfoutjes in de plannen van de ontwikkelaars gooiden wat roet in het eten. ‘Plannen voor de parkeerplaatsen klopten niet helemaal, dat heeft ook voor wat vertraging gezorgd. De marktpartijen hebben tot 15 mei om het aan te passen, dan kijken we weer verder.’

