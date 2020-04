Arnhem wil er 'alles aan doen' om kloof tussen arm en rijk te verkleinen

De gemeente Arnhem moet er 'alles aan doen wat in haar vermogen ligt' om de sociaal-economische tweedeling in de Rijnstad te verkleinen. Dat SP-voorstel kon woensdagavond op een ruime meerderheid rekenen. Ingrijpende begrotingswijzigingen zouden daarvoor onvermijdelijk zijn.

De coronacrisis treft de armen veel harder dan de rijken, wordt geconstateerd in de motie. Waardoor de van 'oudsher aanwezige kloof' nog dieper dreigt te worden. Maar de motie gaat verder dan alleen de corona-effecten. Deze draagt het college in zijn algemeenheid op om al in de woensdag verschenen voorjaarsnota de sociaal-economische tweedeling 'zoveel als mogelijk te verkleinen'.

'Enorme ruk naar links'

'Dat betekent dat het beleid drastisch omgegooid moet worden', jubelt SP-fractievoorzitter Gerrie Elfink. 'Dit is een enorme ruk naar links ten opzichte van het collegebeleid.' Of we dan bijvoorbeeld moeten denken aan een belastingheffing zoals Elfrink in zijn tegenbegroting voorstelde? 'Die kant moet het wel op. Zoals het nu is, kan het niet meer.'

Maar het college mag van hem zelf een voorstel doen. 'Zolang ze maar alles uit de kast halen om de tweedeling te verkleinen.' Dat betekent volgens Elfrink ook dat het college een verzoek moet doen om de woensdag gepresenteerde nota over beleid en financiën in te trekken en een nieuwe versie zal moeten sturen.

Maar niet iedereen heeft dezelfde uitleg van de gevolgen van de aangenomen SP-motie. GroenLinks stemde wel voor maar fractievoorzitter Mark Coenders stelt dat een eerste blik op de door het college gepresenteerde nota laat zien dat die gericht is op solidariteit. 'De komende maanden moeten we dus verder op de voet die we al gaan: solidair, duurzaam en eerlijk.' Wel zal hij voorstellen op solidariteit blijven toetsen. 'Zoals we altijd doen.'

'Coalitieakkoord? Kijken wat er op ons afkomt'

'De motie roept op om zoveel als mogelijk te doen binnen de totale begroting', ziet PvdA-fractievoorzitter Eric Greving. 'Daar ben ik altijd voor. Het verschil tussen arm en rijk moet worden bestreden.' Ook als dat ingaat tegen het coalitieakkoord? 'Laten we eerst kijken wat er op ons afkomt.'

Belastingheffingen zoals de SP voorstelt daar zou Klaartje van Dillen (CDA), die ook voor de motie stemde, niet in meegaan. Uiteindelijk gaat de raad over de voorstellen en daarmee de consequenties van de motie, stelt zij. Ook D66 stemde voor maar volgens Sabine Andeweg is het 'vanzelfsprekend' dat verschillende partijen een ander idee hebben bij het tegengaan van tweedeling. 'Daar zullen we elkaar de komende tijd in moeten vinden.'

'Klap in het gezicht voor Arnhemmers'

Leendert Combee (VVD) vindt de aangenomen motie een 'klap in het gezicht' voor veel Arnhemmers. 'Deze crisis raakt ons allemaal. We moeten oog hebben voor iedereen.' Dat laat zich volgens de liberalen-voorman niet 'goedkoop vangen' in: de ene wijk wel en de andere wijk niet. 'Zoals bijvoorbeeld de SP liet horen.'

'Iemand die door de crisis geen inkomsten meer heeft maar wel woont in een twee-onder-een-kapwoning in Rijkerswoerd met hypotheek, kan ook zwaar in de problemen komen', stelt Combee. Voor wat betreft de uitwerkingen van de motie vertrouwt hij erop dat er 'bijna altijd een verstandige meerderheid is'.