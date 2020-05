Vier de 602de verjaardag van het Gelders Parlement met een quiz

Voor Gelderland is 3 mei een feestdag. Precies op die dag in 1418 kwamen steden en ridders uit heel Gelderland bij elkaar voor spoedoverleg. Zij besloten voortaan zelf de hertog van Gelre te kiezen en zijn regering te controleren. Deze middeleeuwse vergaderingen ontwikkelden zich tot het Gelders Parlement dat we nu kennen. De provincie Gelderland, de Radboud Universiteit Nijmegen en Erfgoed Gelderland vieren de 602de verjaardag van het Gelders Parlement met de eerste Verhaal van Gelderland Quiz die iedereen zaterdag en zondag online kan spelen.

In ongeveer zestig vragen vertelt de quiz het bijzondere verhaal over de ontwikkeling van het Gelders Parlement, officieel de Provinciale Staten van Gelderland. Kandidaten die de quiz snel spelen, zijn in een halfuur klaar. Voor deelnemers die meer informatie willen zijn filmpjes uit de tv-series Ridders van Gelre van Omroep Gelderland toegevoegd. Iedereen kan de quiz tot zondagavond 18.00 uur spelen op de website verhaalvangelderland.nl.

Gelderse steden en ridders komen samen in 1418, schilderij uit het Amsterdam Museum

Amusant en leerzaam

Hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven nam het initiatief voor de quiz. Zij werkt op dit moment aan het vierdelige overzichtswerk Het Verhaal van Gelderland dat een eigentijds beeld geeft van de Gelderse geschiedenis. Verhoeven: 'De afgelopen jaren organiseerden we op 3 mei een verjaardagsfeest in het Huis der Provincie. Dat kan dit jaar uiteraard niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Met deze online quiz hopen we een mooi alternatief te bieden. Het is een amusante, maar zeker ook een leerzame quiz die je alleen of samen kunt spelen. We hopen in de toekomst meer varianten aan te bieden over andere historische thema's uit de Gelderse geschiedenis.'

Verbondsbrief van 3 mei 1418 waarin Gelderse steden en ridders eisen stelden aan de hertog.

Zaadje voor vrijheid en democratie

Historicus en programmamaker René Arendsen stelde de quiz samen in samenwerking met Dolly Verhoeven en griffier van Provinciale Staten Bob Roelofs. 'Wat er zeshonderd jaar geleden in Gelderland gebeurde is bijzonder. Het bewijst dat de middeleeuwen lang niet zo donker en gewelddadig waren als we vaak denken. In 1418 vonden Gelderse steden en ridders dat zij moesten samenwerken in plaats van oorlog voeren. Zij wilden gezamenlijk oppositie voeren tegen het regeringsbeleid van de vorst. Het zaadje voor vrijheid en democratie in Gelderland, Nederland en Europa is dus al heel lang geleden geplant. Dat moeten we vieren! Juist nu!'

Startschot

Gedeputeerde van cultuur Peter Drenth gaf het startschot voor de eerste Verhaal van Gelderland Quiz live op Radio Gelderland. Op 3 mei om 18.00 uur gaat de quiz offline en is deelnemen niet meer mogelijk. Binnen die periode kan de quiz op ieder gewenst moment gespeeld worden. Er kunnen maximaal tweeduizend kandidaten deelnemen aan de Verhaal van Gelderland Quiz. De winnaar wordt op zondagavond 3 mei bekend gemaakt.