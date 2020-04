Sanering van vervuilde golfbaan gaat acht jaar duren

De sanering van de vervuiling bij golfbaan the Dutch bij Spijk gaat acht jaar duren. Dat blijkt uit de saneringsplan dat nu is goedgekeurd. Bij werkzaamheden voor de uitbreiding van de golfbaan is grond gebruikt dat vervuild bleek met staalslakken.

Nadat de vervuiling vorig jaar werd gevonden, zijn maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Het vervuilde gebied en de naastgelegen sloten zijn afgedamd. Waterschap Rivierenland pompt water uit de omliggende sloten weg naar de Linge. Op de rivier is de verdunning groot. Het risico voor mens, dier en natuur is volgens de gemeente West Betuwe daarom klein.

De aannemer en de eigenaar van het terrein zijn verantwoordelijk om de vervuiling zoveel mogelijk ongedaan te maken en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Zij hebben hiervoor een plan van aanpak opgesteld.

Dit plan beschrijft het ter plaatse ophogen en inpakken van de staalslakken en het saneren van de vervuiling in de grond en het water. Onder de staalslakken brengen zij een ophooglaag aan, zodat deze niet in contact komt met het grondwater. Ook isoleren ze de staalslakken door deze in te pakken in klei op folie.

Hoe nu verder?

Het is niet duidelijk in hoeverre de uitbreidingsplannen van de golfbaan stil liggen gedurende die acht jaar. Bij golfbaan the Dutch was niemand bereikbaar voor commentaar.