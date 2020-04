LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 29 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 29 april

21:23 - Grote hotelketen gaat weer open: 'Mensen willen er even lekker tussenuit'

Fletcher Hotels gaat al zijn hotels, inclusief restaurants, weer openen. Sinds afgelopen weekend waren er al elf open. De keten vindt dat dit goed is gegaan en daarom volgen de overige ruim honderd hotels nu ook, waaronder 25 in onze provincie.

20:45 - De Botterdagen in Elburg gaan niet door

De Botterdagen & Open Monumentendag gaan dit jaar niet door. Zo heeft het Comité Botterdagen & Open Monumentendag in overleg met alle betrokken partijen besloten. Traditiegetrouw vindt dit evenement plaats in het tweede weekend van september. Volgens de organisatie te risicovol en zonde van alle kosten en inspanningen, om door te laten gaan.

De overheid heeft tot nu toe besloten alle evenementen tot 1 september te verbieden. 'Wat daarna gebeurt is nog onzeker. Maar het risico om in september een grootschalig evenement te organiseren is te groot,' legt voorzitter van het comité Joop Zwart uit.

20:42 - Joy komt graag voorlezen

De Arnhemse Joy wil graag komen voorlezen op scholen. Ze schrijft boekjes over de inclusieve samenleving.

 De Arnhemse Joy wil graag komen voorlezen op scholen. Ze schrijft boekjes over de inclusieve samenleving.

19:55 - Dodenherdenking zonder publiek

 Op 4 mei vindt er in Doesburg een aangepaste dodenherdenkingsplechtigheid plaats, ZONDER PUBLIEK. Het programma is vanaf 19.55 live te volgen op Doesburg TV.

19:33 - De kapperszaak van Carla is 'coronaproof', maar mag niet open

Tien dagen lang werkte Carla Hartzmann aan een plan om de kapperszaken weer open te krijgen. Met tientallen maatregelen. Nu zit ze verdrietig in haar zaak: 'Ik snap het niet. De minister wilde niet luisteren. Wij hebben echt genoeg beschermingsmiddelen.'

 

18:09 - Rutte is positief, maar zorg dat je je aan de regels blijft houden

Minister-president Mark Rutte laat in een korte update blijken dat hij positief is over de daling van de coronacijfers. Maar hij waarschuwt ook. 'Ik zie dat mensen steeds meer op straat komen, blijf zoveel mogelijk thuis. En werk zoveel mogelijk thuis. Winkelen doe je ook alleen.'

Daarbij wil hij nog laten weten dat hij graag andere sectoren wil helpen om de maatregelen te versoepelen, maar dat kan alleen als iedereen zich nu nog aan de regels blijft houden. Want de cijfers kunnen op 20 mei ook zomaar weer gestegen zijn als we ons niet aan de regels houden.

17:50 - Waar blijft mijn biertje?

Was jij nou een speciaalbierliefhebber en liet jij je bier thuis bezorgen? Grote kans dat het niet meer komt. Bilal (en andere cafébazen) bezorgt geen bier meer aan huis, hij is bang dat hij een torenhoge boete krijgt.

17:16 - Kinderen mogen weer sporten

Het is 29 april. Kinderen tot 12 jaar mogen vandaag weer gaan sporten. Hoe dat er dan aan toegaat?



 

16:53 - Geen markt op Bevrijdingsdag

Doetinchem laat de markt op Bevrijdingsdag niet doorgaan. Bij een te grote toestroom van bezoekers is het volgens de gemeente niet meer mogelijk om te voldoen aan de coronamaatregelen, zoals het 1,5 meter afstand houden. De markt in Doetinchem trekt altijd veel bezoekers. Nu veel mensen op Bevrijdingsdag een dag vrij hebben, er geen andere activiteiten en evenementen zijn, en het waarschijnlijk mooi weer wordt, heeft de gemeente besloten om de markt niet door te laten gaan. De afgelopen weken nam de gemeente al verschillende maatregelen, zodat iedereen de markt veilig kon bezoeken. Zo werden kramen verder uit elkaar gezet en zijn er hygiënemaatregelen genomen.

16:38 - Menzis gaat ouderen bellen voor 'gezellig gesprek'

Menzis laat woensdag weten dat zij graag iets wil betekenen voor de oudere verzekerden in de Achterhoek en andere delen van Gelderland. 'Juist om te vragen hoe het met ze gaat, om niet-medische vragen over hun zorg te beantwoorden en om ze eventueel naar de juiste zorgverleners te verwijzen.' Is dat niet nodig, dan houdt de verzekeraar 'gewoon een gezellig gesprek'.

16:17 - Waar zijn we toch zonder de kapper?

Deze 'coronakapsels' kreeg de redactie van Omroep Gelderland ingestuurd:

 

15:55 - Desinfecteren met bier

Kroegen dicht, restaurants dicht. Overal ligt het bier te verpieteren. Zonde, vinden ze bij bierbrouwerij Bavaria. Zorginstelling Driestroom, met bijna negentig locaties verspreid over de regio Arnhem, Nijmegen en het land van Maas en Waal heeft een deel van het bier gekregen, nadat het is veranderd in handalcohol.

Foto: Pixabay

15:15 - RIVM-peiling: steun coronamaatregelen blijft groot

De steun voor de overheidsmaatregelen die het coronavirus moeten beteugelen, blijft groot volgens een peiling van het RIVM en onderzoeksinstituut Nivel. Ruim negen op de tien ondervraagden zeggen zich aan de richtlijnen te houden. Wel zegt 17 procent dat moeilijk te vinden.

De resultaten die woensdag verschenen, zijn gebaseerd op vragenlijsten die ruim 2700 mensen tussen 13 en 19 april online hebben ingevuld. Van deze mensen heeft 84 procent vertrouwen in de overheidsmaatregelen, 89 procent denkt dat die helpen om de verspreiding van het virus te beperken.

Het onderzoek geeft een ander beeld dan een vergelijkbare peiling van bureau Motivaction onder ruim duizend mensen. Het bureau signaleerde dinsdag een dalend draagvlak voor sociale onthouding. 'Momenteel lukt het een kwart van de mensen niet goed om af te zien van niet-noodzakelijke afspraken buiten de deur en vindt twee op de tien dat je prima met vrienden kunt afspreken als je niet verkouden bent', vatte Motivaction de resultaten samen.

14:49 - Corona eist 20 nieuwe slachtoffers in Gelderland

Het coronavirus heeft in Gelderland inmiddels zeker 556 dodelijke slachtoffers geëist. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM. Ten opzichte van dinsdag zijn er 20 nieuwe doden door corona bijgekomen. Het aantal Gelderse ziekenhuisopnames is met 14 opgelopen tot 1267.

14:43 - Ontmoetingsunit voor verzorgingshuizen Putten

Autoschadebedrijf Pasman in Putten werkt met hulp van diverse andere ondernemers uit de regio aan een volledig ingerichte ontmoetingsunit. Deze unit zal bij verzorgingshuizen in Putten worden geplaatst zodat familie toch bij oudere mensen op bezoek kunnen.

Geurt & John Pasman wilden iets voor de ouderen in verzorgingshuizen in Putten doen, nu de bewoners al wekenlang geen bezoek op de kamer mogen ontvangen. Afgelopen vrijdagochtend kochten ze spontaan een container in de buurt van Rotterdam en een broer van Geurt haalde deze meteen met een vrachtwagen op. ’s Middags werd de container al opgebouwd en maakte aannemer Heimensen er daarna een tussenwand in. De volgende ochtend kreeg Geurt een aantal telefoontjes. Andere ondernemers uit de regio hadden via via gehoord van dit project boden spontaan sponsorgeld, diensten en goederen aan.

Foto: Pasman

14:15 - Strand Nulde gaat voorzichtig weer open

Op Strand Nulde worden weer voorzichtig bezoekers toegelaten. Dat staat in de nieuwe noodverordening voor de Veiligheidsregio Noord-en Oost Gelderland, waarmee burgemeesters de corona-maatregelen kunnen handhaven. In de noodverordening zijn de verlenging en de gedeeltelijke versoepeling voor gebieden, sectoren en beroepsgroepen uitgewerkt.

Eerder deed de burgemeester Strad Nulde op slot toen mensen er massaal naartoe dreigden te gaan in het vrije weekend.

Foto: Persbureau Heitink

13:58 - Nieuwe landelijke cijfers RIVM bekend

Het aantal doden door een coronabesmetting in Nederland is opgelopen van 4566 tot 4711, een toename van 145 personen. In totaal zijn nu 38.802 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 386 meer dan een dag eerder, meldt het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnamen is daarnaast met 76 toegenomen tot een totaal van 10.685.

13:20 - Bennie Jolink gaat live høken op Facebook om 15.00 uur

Bennie Jolink geeft tips voor thuis Høken en zal woensdagmiddag op zijn Facebookpagina live optreden.

 

13:12 - Tiel plaats bewakingscamera om samenscholing jongeren tegen te gaan

In Tiel staat sinds dinsdag een mobiele bewakingscamera gericht op de parkeerplaats van de Hertog Willemstraat/Hertog Karellaan. Een groot aantal omwonenden ervaart overlast van jongeren op en rond de parkeerplaats, meldt de gemeente.

Ook worden de coronaregels overtreden die in de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid staan. Daarom heeft de burgemeester besloten om op deze plek tijdelijk een bewakingscamera te plaatsen. Ook is er extra surveillance door politie en handhaving. De camera maakt alleen opnames van de openbare ruimte.

12:56 - TT in Assen gaat definitief niet door

Het motorsportevenement de TT van Assen gaat definitief niet door. De overkoepelde internationale instanties hebben woensdag gezegd dat voor de wedstrijden in Drenthe dit jaar vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet meer naar een nieuwe datum wordt gezocht.

Eerder al was duidelijk dat de TT op de geplande datum van 28 juni niet kon doorgaan. Het kabinet besloot eerder dat alle evenementen met een vergunningsplicht tot 1 september verboden blijven. De TT trekt doorgaans over enkele dagen ongeveer 130.000 bezoekers.

12:54 - Demografen: corona eist net iets meer levens dan zware griepgolf

Door het coronavirus overlijden op korte termijn waarschijnlijk net iets meer Nederlanders dan tijdens de zware griepepidemie die huishield tussen november 2017 en april 2018. Tot die slotsom komen onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Op langere termijn zal de impact wel aanzienlijk groter zijn dan die van een griepgolf. De levensverwachting daalt met enkele maanden.

In een voorlopige balans schrijven de onderzoekers dat het aantal sterfgevallen als gevolg van corona vermoedelijk zal oplopen tot circa 9760. Daarbij gaan ze ervan uit dat het aantal nieuwe sterfgevallen blijft dalen. Dat gebeurt alleen als de samenleving erin slaagt het aantal besmettingen te beperken, zoals tot nog toe met drastische maatregelen lukte.

12:25 - 26.000 gediplomeerde zorgverleners zijn niet aan het werk

Nederland telt bijna 26.000 gediplomeerde zorgverleners die op dit moment niet aan het werk zijn. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De regering en beroepsorganisaties proberen hen te verleiden om bij te springen in de zorg nu de nood hoog is vanwege het nieuwe coronavirus. Maar niet al deze zorgprofessionals kunnen terugkeren naar hun oude beroep.

Van 348.000 mensen die in 2018 in het zogenaamde BIG-register met gediplomeerde zorgverleners stonden, was ruim 8 procent van de verpleegkundigen niet aan het werk, voor driekwart boven de 55 jaar, meest boven de pensioenleeftijd.

Ook was bijna 6 procent van de geregistreerde artsen niet aan het werk, onder wie ook mensen onder de 45 jaar. Van de 6 procent niet werkende artsen is een op de 10 arbeidsongeschikt.

Toenmalig minister Bruno Bruins van Medische Zorg besloot in maart dat iedereen van wie de BIG-registratie na 1 januari 2018 is verlopen, sinds maart 2020 weer aan de slag mag in de zorg. Daar gaven 10.000 mensen gehoor aan. Ruim een kwart van hen stond in het BIG-register.

11:49 - Dodenherdenking in Nijmegen anders door corona

Door de coronamaatregelen verloopt de dodenherdenking op 4 mei anders dan andere jaren, meldt de gemeente Nijmegen. Het is niet mogelijk om samen te komen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien te herdenken.

Op de Kitty de Wijzeplaats staat rabbijn Mendel Levine samen met burgemeester Bruls stil bij de Joodse slachtoffers. Zij doen dit samen met andere betrokkenen die online aanwezig zijn. Er kan geen publiek aanwezig zijn. De officiële herdenkingsdienst in de Sint Stevenskerk gaat niet door.

Burgemeester Bruls zal voorafgaand aan de nationale dodenherdenking een overdenking houden bij het Jan van Hoofmonument op het Traianusplein. Ook daar kan geen publiek aanwezig zijn. Om toch verbonden met elkaar te zijn, zal de korte ceremonie bij het Jan van Hoofmonument (de vaandeldrager) live worden uitgezonden via de Facebookpagina van de gemeente Nijmegen.

11:38 - Aantal patiënten op intensivecare in België zakt onder 800

Het aantal coronapatiënten dat op de intensivecareafdelingen in Belgische ziekenhuizen ligt is het afgelopen etmaal verder gedaald tot onder de 800. Het aantal sterfgevallen dat de afgelopen 24 uur is gemeld steeg ten opzichte van dinsdag (134) tot 170, wat volgens de Belgische gezondheidsautoriteiten komt doordat overlijdens in het weekend nu pas bekend zijn.

In totaal zijn sinds de uitbraak 7501 personen in België aan het virus bezweken, van wie 46 procent in het ziekenhuis en 53 procent in verpleegtehuizen.

11:34 - Voetbalschool Hoevelaken weer opgestart

In Hoevelaken is de voetbalschool voorzichtig weer begonnen met trainingen. Verslaggever Jan Sommerdijk komt vanmiddag met een verslag. Foto: Jan Sommerdijk

11:22 - Weer een rij voor de stort

Bij het afvalbrengstation van de Dar in Nijmegen is woensdagmorgen weer een rij...

Foto: Saul Frelink

11:16 - Handdesinfectiemiddel uit bieroverschot Bavaria naar Driestroom Elst

Clienten van zorginstelling Driestroom in Elst kunnen binnenkort hun handen desinfecteren met de alcohol die overblijft uit liters overgebleven bier. Driestroom heeft, zoals bijna alle zorginstellingen en ziekenhuizen in ons land, een tekort aan ontsmettingsmiddelen. Dankzij een donatie van 150 liter handgel van Bavaria kan de instelling de komende 4 weken weer vooruit. Sinds door de coronacrisis de horeca gesloten is, lagen bij restaurants en kroegen nog liters bier opgeslagen. Zonde, vond de brouwerij. Het bier werd opgehaald, en de verdampte alcohol werd gemengd met glycerine en waterstofperoxide om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. Bavaria gaat zo’n 25.000 tot 35.000 liter handalcohol maken en doneren.

11:03 - Apeldoornse 'coronahoester' maand de cel in

Een 48-jarige man uit Apeldoorn is veroordeeld tot een maand celstraf voor bedreiging van onder meer een aantal politieagenten. De man hoestte één van de agenten in het gezicht en zei erbij dat hij 'er wel achter zou komen of hij corona had'. De officier van justitie had een gevangenisstraf van 18 weken tegen de Apeldoorner geëist. Het Openbaar Ministerie overweegt hoger beroep aan te tekenen in deze zaak.

10:14 - Kersverse Tielse tapasbar wilde personeel houden, maar krijgt geen compensatie

Het was zeker niet de start die Mandy de Jongh wilde maken met Tapasbar Tres in Tiel. De zaak was net drie weken open, toen de horeca op slot ging. Tres hield het personeel in dienst, maar nu blijkt dat daar geen compensatie voor komt. De hoop is gevestigd op een nieuwe regeling.

Foto: Omroep Gelderland

10:09 - Kinderen mogen weer sporten

Ze keken er weken naar uit: weer kunnen sporten. Vanaf vandaag staat het licht op groen voor kinderen en jongeren. Officiële wedstrijden zijn nog verboden. Kinderen vanaf 13 jaar moeten anderhalve meter afstand houden, de jongere jeugd hoeft dat niet. Op de tennisvelden in de wijk Molenbeke in Arnhem slaat de jeugd voor het eerst sinds ruim een maand weer tegen een balletje.

Verslaggever Jan Sommerdijk nam er een kijkje: Desinfectiedoekjes en handschoenen: kinderen mogen weer sporten

Foto: Omroep Gelderland

10:05 - Ronde van Spanje definitief niet door Gelderland

De Ronde van Spanje start dit jaar definitief niet in Nederland. Daarmee zal de tweede etappe van het wielerevenement ook niet door Gelderland voeren, zoals eigenlijk de bedoeling was. De wielrenners zouden door de Gelderse gemeenten Maasdriel, Zaltbommel, Buren, Neder-Betuwe en Scherpenzeel komen. Maar vanwege de coronacrisis moest de Vuelta van augustus naar het najaar worden verplaatst.

Foto: Unsplash

10:02 - 15,5 duizend mensen erbij in eerste kwartaal 2020

De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2020 minder hard gegroeid dan in het eerste kwartaal van 2019. Er kwamen 15,5 duizend mensen bij, 8,5 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Vooral in maart kwamen er weinig inwoners bij. Niet alleen overleden er die maand meer mensen dan er kinderen werden geboren, ook het aantal immigranten nam af. Daarnaast lag het aantal mensen dat emigreert al vanaf begin 2020 hoger dan het jaar ervoor. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

08:59 - Hotel de Wereld donderdag weer open

Hotel de Wereld in Wageningen gaat donderdag weer open voor hotelgasten. Het restaurant blijft voor niet-hotelgasten nog wel gesloten, maar hoteldirecteur Wiebe de Vries hoopt dat ook daar snel verandering in komt.

Kort na zondag 15 maart sloot het hotel de deuren. Hoewel hotels officieel open mochten blijven, besloot hij toch anders. Het kon financieel gezien namelijk niet uit om open te blijven. 'We hadden die avond nog een paar hotelgasten, maar alle boekingen in de dagen en weken daarna werden geannuleerd.'

Nu krabbelen de boekingen weer een beetje op. 'Je merkt toch dat als mensen drie hoog achter wonen, ze er wel weer op uit willen. En natuurlijk komt 5 mei er ook aan, dan is Wageningen een bijzondere plek om te zijn.' De Vries heeft weer zin om van start te gaan. 'Er is genoeg geklust, nu willen we weer gasten ontvangen.'

Foto: Hotel de Wereld

08:37 - Containers vol: bewaar afgedankt textiel nog even binnen

Wie zijn oude kleding afgelopen Koningsdag niet verkocht op de digitale kleedjesmarkt, doet er goed aan de kleding niet naar de textielcontainers te brengen. Die zitten namelijk al overvol, waardoor verwerkers de grote bergen textiel niet aankunnen. Dat schrijft de Nijmeegse afvalverwerker Dar woensdagochtend in een persbericht.

De afvalverwerker roept op om de kleding thuis te bewaren en te voorkomen dat het verbrand wordt als restafval. Door het coronavirus ligt de textielmarkt voor een groot deel stil. Bewaar textiel in een dichte zak en op een droge plek. Zo kan het later, als de keten weer hersteld is, alsnog gebruikt worden als grondstof voor nieuw textiel of in ontwikkelingslanden, aldus de Dar.

Foto: Ellen Sillekens

08:24 - Jeugdvoetbal en andere sporten woensdag voorzichtig weer van start

In de meeste gemeenten mogen jeugdvoetballers woensdag weer gaan trainen. De versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet zorgen ervoor dat kinderen tot en met 12 jaar (ruim 300.000 KNVB-leden) weer mogen trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden.

Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (bijna 275.000 KNVB-leden) geldt de 1,5 meterregel wel. De voetbalbond publiceerde dinsdag een strakke protocollen waaraan alle betrokkenen zich moeten houden, zoals thuisblijven bij klachten of bij corona in het huishouden. Kleedkamers blijven gesloten.

Foto: Twan van Dongen op Flickr, Excelsior Zetten JO13-1 - Beuningse Boys JO13-2

08:13 - Meer stress en ongezonder leven door lockdown

De coronacrisis heeft de leefstijl van de meeste Nederlanders niet gunstig beïnvloed. Ruim een derde beweegt minder sinds de lockdown, velen hebben meer last van stress en het overgrote deel heeft zijn eetgedrag niet aangepast. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos, in samenwerking met de Volkskrant, onder ongeveer duizend Nederlanders.

Wat vind jij: Ik ben ongezonder gaan leven sinds het begin van de coronacrisis

Foto: Piqsels

07:56 - Ruim 250 nepnieuws-berichten over corona verspreid via Twitter

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland zijn 251 onbetrouwbare nieuwsberichten over COVID-19 via Twitter verspreid. Dat meldt het Datajournalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) na onderzoek. Pointer verzamelde bijna 1,2 miljoen Nederlandstalige tweets van de afgelopen twee maanden waarin de woorden corona, coronavirus, #coronavragen, COVID of NCOV voorkwamen.

De bronnen van de ruim 250 nepberichten die rondgaan zijn volgens Pointer onder meer websites als De Dagelijkse Standaard, Sceptr, Fenixx, Xander Nieuws en Amalek. Ook in Youtube-video?s van Robert Jensen, Ongehoord Nederland en Café Weltschmerz worden geregeld onjuiste en onbewezen uitspraken over het coronavirus gedaan, aldus het platform.

Volgens de onjuiste berichten liegen het RIVM, de medische wetenschap en de overheid over de ernst van het virus. Of het gaat over het niet-bewezen verband tussen 5G en COVID-19 en valse claims over geneesmiddelen.

07:36 - 370 miljoen kinderen missen schoolmaaltijden door corona

Zeker 370 miljoen kinderen missen belangrijke maaltijden doordat de scholen gesloten zijn vanwege het coronavirus. Dat meldt UNICEF. Voor miljoenen kinderen over de hele wereld is de maaltijd die ze op school krijgen de enige maaltijd van de dag, volgens Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. "We moeten nu actie ondernemen om te voorkomen dat de coronapandemie een hongercatastrofe wordt."

Volgens UNICEF is school voor veel van de 370 miljoen kinderen de enige manier om aan de armoede te ontsnappen. "Naast schoolmaaltijden krijgen veel kinderen in arme landen via school toegang tot gezondheidsdiensten, zoals vaccinaties en ontworming", stelt UNICEF in een verklaring. UNICEF is samen met het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) bezig om ervoor te zorgen dat de maaltijden ook buiten de scholen om kunnen worden uitgedeeld.

07:22 - Producentenvertrouwen naar historisch dieptepunt

Het producentenvertrouwen is in april naar een historisch dieptepunt gezakt door alle maatregelen wereldwijd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds de start van de metingen in 1985 is het niveau volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet zo laag geweest.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers ging van 0,2 in maart naar -28,7 in april. Dat was volgens het CBS ook veruit de sterkste afname ooit. Voor het eerst sinds september 2014 hebben ondernemers die negatief gestemd zijn ook de overhand. De (grootste) daling van het producentenvertrouwen ooit betrof ook alle sectoren.