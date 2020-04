Veel agenten op straat, geen nieuwe autobrand in Arnhem

Het is afgelopen nacht opnieuw rustig gebleven in Arnhem. Er zijn geen autobranden gemeld.

De politie surveilleerde in samenwerking met de mobiele eenheid (ME) in de wijk Klarendal. Er werden meerdere voertuigen preventief gecontroleerd en agenten waren opvallend in de wijk aanwezig. Ze reden rond in auto's, busjes en zaten op scooters.

Er was extra politie-inzet in de nacht om een einde te maken aan een reeks van brandstichtingen in Arnhem. In de week van 20 tot en met 27 april gingen er 16 voertuigen in vlammen op.

Voor de tweede nacht op rij bleef het rustig en werden er geen branden gemeld.

