De Graafschap gaat op 4 mei weer trainen

'Vanaf 4 mei staan we iedere ochtend om 10.00 uur weer op het veld', bevestigt trainer Mike Snoei. 'We beginnen met drie om drie. Op elke helft van het veld drie spelers. Dat hopen we later uiteraard verder uit te bouwen naar acht en tien spelers.'

De Graafschap trainde voor het laatst op donderdag 12 maart en hoorde een dag later dat de wedstrijd tegen Helmond Sport niet doorging. Dat was het begin van een lange periode zonder trainingen op het veld als gevolg van het coronavirus. 'We zijn vooral blij elkaar weer te zien. En er is natuurlijk de teleurstelling die er bij iedereen is. Die willen we proberen een beetje los te laten.'

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Clubs hebben van de KNVB strikte protocollen meegekregen waar ze zich aan moeten houden. Zo moet er altijd minimaal 1,5 meter afstand zijn tijdens oefeningen. Alleen klachtenvrije spelers mogen op het trainingsveld verschijnen. De clubs moeten iemand aanstellen die daarop controleert. Daarnaast moeten ook de hygiëne maatregelen worden nageleefd.

De Graafschap kreeg vrijdag te horen van de KNVB dat het niet promoveert naar de eredivisie, net als koploper Cambuur. De club uit Doetinchem vecht het besluit aan voor de rechter en via een algemene ledenvergadering.