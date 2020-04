Zwaar getroffen toeristische sector vestigt hoop op Nederlandse vakantieganger

Op vakantie in tijden van corona, kan dat nog? En overleven ondernemers in de toeristische sector deze crisis wel? Het bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen komt met vier scenario's in een post-coronaplan.

'Ik denk dat we ons langzamerhand allemaal wel realiseren dat dit gewoon heel erg lang gaat duren', begint Herre Dijkema, directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.

De toeristische sector moet inspelen op de anderhalvemetermaatschappij. 'Dat betekent ook voor ondernemers dat ze moeten nadenken hoe ze op andere langdurige manier hun bedrijf kunnen inrichten, zodat het toch nog te doen is.'

De vier scenario's moeten houvast bieden voor ondernemers. 'Het eerste scenario is dat we eind van de zomer langzamerhand alle maatregelen kwijt zijn. De tweede is dat het in ieder geval tot het eind van het jaar duurt. De derde dat je daar misschien tot en met 2021 in zit.'

'En het vierde scenario is dat je heen en weer gaat; dus het wordt weer een beetje minder en het wordt weer een beetje meer met het aantal maatregelen. En dat zal ook langdurig zijn,' schets Dijkema. 'In elk scenario hebben we tips ondernemers hoe je daar mee om kan gaan.'

'Niet optimistisch'

'Ik ben niet optimistisch over hoe het gaat in de sector. Ik ben er van overtuigd dat er een redelijke kaalslag gaat plaatsvinden onder het toeristisch bedrijfsleven. Dat gaat beginnen bij de bedrijven die al wat moeite hadden voor het coronavirus en dat zal het langst duren voor de bedrijven die heel conservatief gefinancierd waren.'

Toch is er hoop voor de toeristische sector in Nederland, denkt Dijkema. 'Waar ik positief over ben is dat heel veel mensen het binnenland ook herwaarderen als een bestemming waar je prima op vakantie kan.'

In het post-coronaplan staat de verwachting dat veel Nederlanders in ieder geval deze zomer en wellicht ook daarna niet naar het buitenland op vakantie zullen gaan. 'Wanneer buitenlandse vakanties niet mogelijk zijn of afgeraden worden, zullen meer Nederlanders kiezen voor een binnenlandse vakantie. Dat is enerzijds mooi voor de sector, maar anderzijds zal dit uitdagingen opleveren op het gebied van draagkracht. Noodzaak om hier vooraf over na te denken hoe dit te stroomlijnen', klinkt het.

'Vliegen wordt veel duurder'

Het bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen verwacht ook dat de Nederlandse vakantieganger in de toekomst meer kiest voor een bestemming dichterbij en met de auto zal reizen. In geval van een nieuwe corona-uitbraak kunnen ze dan snel weer zelf huiswaarts keren. 'Ik hoop en verwacht ook dat dit langdurig gaat gebeuren. Ik verwacht ook dat vliegen op de lange duur veel duurder gaat worden', aldus Dijkema.