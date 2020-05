Anders dan anders: zo herdenkt Gelderland dit jaar

Dodenherdenking, elk jaar een speciaal moment op 4 mei. Met zijn allen bij elkaar om hen te herdenken die zo hard voor onze vrijheid hebben gevochten. Dat zal dit jaar toch echt anders zijn. Door de coronacrisis kunnen we niet bij elkaar komen. Maar veel gemeenten hebben nagedacht over een alternatieve herdenking. Wij zetten het voor je op een rij.

Arnhem luidt gewoon de klokken, maar geen concert

Geen samenkomst in het stadhuis, geen toespraak, geen herdenkingsconcert. Er gaat een hoop niet door in Arnhem. Er is geen publiek welkom bij de dodenherdenking. Maar het stadsbestuur zal wel een krans leggen op het Audrey Hepburnplein en om 19.30 uur zal de Eusebiuskerk, zoals elk jaar, een kwartier lang de klokken luiden. Om 19.58 uur zal het taptoesignaal gespeeld worden door enkele trompettisten.

Nijmegen: toespraak Bruls op Facebook

Dit jaar is er geen officiële herdenkingsdienst in de Stevenskerk. Wel zal burgemeester Bruls voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking een toespraak houden op het Keizer Traianusplein. Daarna legt hij een krans. Duidelijk is dat bij beide ceremonies geen publiek aanwezig mag zijn.

De gemeente Nijmegen zal via Facebook de ceremonie uitzenden. Wil jij zelf een krans of een bloem laten neerleggen, je kunt ze op maandag 4 mei tussen 10.00 uur en 12.00 uur afgeven bij het stadhuis.

Apeldoorn deelt kranslegging via social media

In Apeldoorn zal burgemeester Ton Heerts op 4 mei een krans leggen bij het monument in het Oranjepark. Beelden van deze kranslegging zullen na 20.00 uur op de sociale mediakanalen van Apeldoorn gedeeld worden.

Doesburg streamt herdenking live

In Doesburg zal er dit jaar geen publiek aanwezig zijn bij de dodenherdenking. Maar iedereen kan nog altijd de herdenking volgen via Doesburg TV. Vanaf 19.55 uur zal via een livestream de herdenking te zien zijn. Na de twee minuten stilte vraagt de gemeente iedereen om het Wilhelmus te zingen.

Nijkerk: 'Ga naar buiten om stil te zijn'

Geen stille tocht langs de oorlogsmonumenten in Nijkerk. Wel worden er bij de monumenten kransen gelegd. In het Van Reenenpark zal er dit jaar gewoon een ceremonie zijn rondom de dodenherdenking, maar uiteraard ook hier zonder publiek. Net zoals in Doesburg is er wel een livestream te volgen van de herdenking. Nijkerk.nieuws.nl zendt de plechtigheid rechtstreeks uit.

Overigens roept Nijkerk iedereen op om naar buiten te gaan en om voor de deur van de eigen woning, op gepaste afstand van elkaar, samen twee minuten stil te zijn. Daarna wordt gevraagd om het Wilhelmus te zingen.

Doetinchem gaat bloemstukken leggen

In Doetinchem is de dodenherdenking ook in aangepaste vorm. Op 4 mei luiden de klokken en legt de gemeente bloemstukken bij de oorlogsmonumenten in Wehl, Gaanderen en Doetinchem. De herdenkingstoespraak van burgemeester Mark Boumans zal vanaf 20.20 uur te zien zijn via de social mediakanalen van de gemeente.

Ook zal Kinderburgemeester Juliëtte een gedicht voordragen speciaal voor alle kinderen en jongeren in de gemeente.

Loenen: minister legt een krans

Minister Hugo de Jonge van VWS legt maandag een krans op het Nationaal Ereveld in Loenen. De herdenking daar bestaat uit vooraf opgenomen verhalen, die verteld worden door nabestaanden en jongeren. Ook zal de minister een speech houden en is er een minuut stilte.

Hier niet om 20.00 uur 's avonds, maar om 13.30 uur. Wilt u daarvan niks missen, dan is de herdenking live te volgen bij Omroep Gelderland. Het Nationaal Ereveld is voor bezoekers gesloten.

